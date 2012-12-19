  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۷

شجاعی پست جدید گرفت/

احکام جدید غضنفری در آستانه شب یلدا

احکام جدید غضنفری در آستانه شب یلدا

با صدور احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ‌رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ،مدیر کل امور اداری، مدیر کل امور پشتیبانی و مهندسی ، اعضای غیر موظف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، طاهر شه حامد را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.

همچنین وزیر صنعت،معدن وتجارت، یدالله فضل الهی را به سمت مدیر کل امور اداری و پژمان قربانی را به سمت مدیر کل امور پشتیبانی و مهندسی تعیین کرد.

غضنفری در احکامی جداگانه دیگری، محمد صادق مفتح و حسن راد مرد را به عنوان اعضای غیر موظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و علیرضا شجاعی به سمت عضو غیر موظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.
 

کد مطلب 1770192

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