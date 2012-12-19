احکام جدید غضنفری در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، طاهر شه حامد را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.



همچنین وزیر صنعت،معدن وتجارت، یدالله فضل الهی را به سمت مدیر کل امور اداری و پژمان قربانی را به سمت مدیر کل امور پشتیبانی و مهندسی تعیین کرد.

غضنفری در احکامی جداگانه دیگری، محمد صادق مفتح و حسن راد مرد را به عنوان اعضای غیر موظف هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و علیرضا شجاعی به سمت عضو غیر موظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

