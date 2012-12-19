مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه صبح چهارشنبه در محل تالار آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در این مراسم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و جمعی از کارکنان راه و شهرسازی استان کرمانشاه حضور داشتند و از زحمات حبیب الله چاغروندی ( مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان کرمانشاه) قدردانی شد.

لازم به ذکر است، مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان کرمانشاه پیش از این سمت مسئول اداره راه و شهرسازی شهرستان لارستان استان فارس را به عهده داشت.

در این مراسم مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان کرمانشاه با ابراز خرسندی از قبول سمت جدید گفت: امیدوارم بتوانم از این فرصت نهایت استفاده را کرده و در پیشبرد و توسعه فعالیت های عمرانی در کرمانشاه موثر باشند.

محسن فدایی افزود: راه یکی از مهمترین عوامل توسعه جوامع است و مسکن نیز از ضروریات و مهم ترین نیاز هر خانواده ایرانی است، لذا در تامین و توسعه این موارد اداره کل راه و شهرسازی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

بر پایه این گزارش در حکمی که از سوی وزیر راه و شهرسازی استان کرمانشاه ابلاغ شده آمده است: نظربه تعهد، تخصص، تجربه وسابقه مدیریتی شمابه عنوان قائم مقام وزیرومدیرکل راه وشهرسازی استان کرمانشاه منصوب می شوید.

علی نیکزاد در ادامه ابلاغ آورده است: امید است با توکل به خداوند متعال، بهره گیری از وصایای گرانقدر حضرت امام(ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست های رئیس جمهور و با همکاری مدیران و همکاران ارجمند در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.