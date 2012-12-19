ویزای نیم بها گردشگران ورودی سلامت عملیاتی شد

احمد سبحانی به خبرنگار مهر گفت: ایران برای جذب توریست درمانی ویزاهایی از نوع Tرا طراحی کرده که مخصوص بیماران مسافر کشورهای خارجی و ورودی به ایران است.

وی گفت: ایران زمانی کشور فرستنده بیمار به کشورهای خارجی بود اما خوشبختانه امروز به موقعیتی رسیدیم که می توانیم بیماران کشورهای دیگر را به ایران برای ارائه خدمات درمانی جذب کنیم.

وی بیان کرد: گردشگران سلامت خارجی از طریق تورهایی که برای آنها طراحی شده و یا بیمارستانهایی که وزارت امور خارجه آنها را تایید کرده است برای دریافت خدمات درمانی به ایران می آیند.

سبحانی ادامه داد: با دریافت این ویزاها از طرف فضاهای مجازی احتیاجی به رفتن به سفارتخانه ها نیست و گردشگران این ویزا را می توانند در فرودگاهها دریافت کنند.

وی ادامه داد: این ویزا از طریق سیستم مجازی ارائه و فعال می شود همچنین 10 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در کشور وجود دارد که این ویزا را دریافت می کنند. این بیمارستانها از ظرفیت پذیرش وکیفیت لازم برای قبول این بیماران خارجی برخوردارند. بیمارستانهای دیگر نیز می توانند در صورتی که کیفیت لازم را برای ارائه این خدمات داشته باشند به این طرح اضافه می شوند.

وی گفت: بیمارستانهای پذیرش کننده گردشگران خارجی باید معیارهای وزارت امور خارجه را داشته باشند.

سبحانی افزود: مدت زمان ویزاهای گردشگران سلامت (T) بستگی به تشخیص بیمارستان و مدت زمان درمان بیماران دارد.