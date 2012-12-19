فرزاد اژدری کارگردانی که دومین تجربه سینمایی خود را با فیلم "عملیات مهد کودک" راهی جشنواره فیلم فجر می‌کند با بیان این مطلب در توضیح کم و کیف ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: فیلم سینمایی "عملیات کودک" مانند تجربه نخست سینمایی‌ام "سلام بر فرشتگان" در ژانر سینمای کودک است.

وی در ادامه افزود: به شدت معتقدم سینمای کودک به خصوص در شرایط فعلی از فقر فیلمنامه و ساخت فیلم‌های خوب و خوش‌ساخت رنج می برد، به همین دلیل وظیفه حرفه‌ای خود می‌دانم خط سینمای کودک را با توجه به همه بی‌مهری هایی که به این ژانر سینمایی می شود، دنبال کنم.

کارگردان فیلم سینمایی" عملیات کودک" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به گروه سنی تماشاگران این فیلم گفت: فیلم "عملیات مهد کودک" متعلق به گروه سنی کودکان سه تا هست سال است که دربرگیرنده پیام برای بزرگ ترها هم هست. درواقع حرف اصلی فیلم با پدرها و مادرها است که نیاز کودک به دیده شدن دوباره را درک کنند و به این نیاز پاسخ درست دهند.

وی در ادامه با اشاره به داستان فیلم گفت: فیلم ماجرای 5 کودک است که در یک مهدکودک حضور دارند و برای اینکه توجه بزرگ ترها را به سوی خودشان جلب کنند دست به عملیات می‌زنند و در پی آن ماجراهایی پیش می آید که دیدنی است.

اژدری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشاوره‌هایی که در این زمینه گرفته است، گفت: جامعه هدف من برای ساخت این فیلم جامعه اطرافم و همچنین مشاوران سینمای کودک در بنیاد سینمایی فارابی هستند که انصافا مشاوره‌های بسیاری به من دادند تا آنچه را می‌خواهم در این فیلم دنبال کنم.

این کارگردان سینمای کودک در ادامه با اشاره به نوع نگاهی که در این فیلم داشته است گفت: نوع نگاهی که به ساخت این فیلم داشتم در ادامه نگاه فانتزی فیلم "سلام بر فرشتگان" است. از این جهت که کودکان معتقدند که فرشتگان نگهبان‌های آنها هستند و به خوبی به آنها نگاه می‌کنند از همین رو سعی کردم این مقوله را نیز در ساخت فیلم‌هایی در ژانر سینمای کودک رعایت کنم.

وی در ادامه افزود: کوکانی که در این فیلم بازی کرده‌اند اغلب از کودکان مهدکودک هستند که نقش های اول در این فیلم را به عهده گرفتند. همچنین بازیگران خوب سینمای ایران اکبرعبدی، علیرضا خمسه، شمسی فضل اللهی، امیر حسین رستمی، حسام نواب صفوی، سروش صحت، فرزاد حسنی، لیلا بلوکات، بهنوش بختیاری، نرگس محمدی و رویا شریف بازی کرده اند.

این کارگردان در پایان با اشاره به سایر عوامل این فیلم گفت: سید محمد جاهد مدیر فیلمبرداری، حسن ایوبی تدوین، بهروز معاونیان صدابردار، مجید یوسفی صدا گذار و ناصر چشم آذر موسیقی از دیگر عوامل این فیلم سینمایی است.