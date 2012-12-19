سهمیه بنزین خودروها در دی ماه تغییر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به ثابت ماندن سهمیه بنزین در دی ماه همانند ماه های گذشته اظهار داشت: این سهمیه سی ام آذرماه ساعت 24 در کارت های سوخت شارژ می شود.



علی ربیعی با اشاره به تثبیت سهمیه سوخت بنزین در دی ماه عنوان کرد: براساس تصمیم گیری های صورت گرفته سهمیه دی ماه نیز همانند آذرماه بدون هیچ گونه تغییری در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، براین اساس سهمیه بنزین خودرو های سواری شخصی 60 لیتر و با قیمت 400 تومان است.

این در حالی است که امروز برخی رسانه‌ها خبر داده بودند: پیشنهاد جدیدی برای تغییر سهمیه بنزین برخی خودروها از اول دیماه روی میز رئیس جمهور قرار گرفت و احمدی نژاد در صورت تائید نهایی این پیشنهاد، تغییرات جدید را احتمالاً امروز یا امشب اعلام خواهد کرد.