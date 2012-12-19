نصب 24 دستگاه اتوماتیک پخش اذان در ساختمانهای شهرداری شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر رمضان امینی افزود: در برخی از ساختمانهای شهرداری شیراز دکل هایی وجود دارد که به جز استفاده کاربردی، استفاده دیگری از آنها نمی شود و به همین دلیل، این معاونت به منظور استفاده بهینه از این دکل ها، اقدام به نصب این دستگاه های اتوماتیک پخش اذان کرد.

امینی تصریح کرد: 24 دستگاه اتوماتیک پخش اذان با مشخصات فنی آمپلی فایر 300، بوق بلندگو 25 fanj، با اعتبار 320 میلیون ریال خریداری و نصب شده است.

وی گفت: این 24 دستگاه اتوماتیک پخش اذان در ساختمان های شهرداری واقع در، چهار راه زند ساختمان فرماندهی آتش نشانی، بولوار گلستان ساختمان مدیریت آتش نشانی، دروازه قصابخانه ساختمان مدیریت آتش نشانی، پل حر مرکز ایستگاه آتش نشانی، خیابان بعثت مرکز ایستگاه آتش نشانی، تل ریگی مرکز ایستگاه آتش نشانی، بولوار امیرکبیر مرکز ایستگاه آتش نشانی، بولوار عدالت مرکز ایستگاه آتش نشانی، سردخانه مرکز ایستگاه آتش نشانی، شهرک گلستان مرکز ایستگاه آتش نشانی، هفت تنان مرکز ایستگاه آتش نشانی و خیابان بریجستون مرکز ایستگاه آتش نشانی نصب شده است.

امینی ادامه داد: شهرک والفجر مرکز ایستگاه آتش نشانی، اکبر آباد مرکز ایستگاه آتش نشانی، مشیر فاطمی ساختمان برنامه ریزی، پل سلمان ساختمان سازمان خدمات موتوری، بولوار سلمان ساختمان سازمان ساماندهی میادین و مشاغل، بولوار بوستان ساختمان سازمان آرامستانها، خیابان مختاری ساختمان مرکز پیام چوگیا، بلوار سیبویه ساختمان کلانتری اجرائیات، دروازه قرآن آرامگاه خواجوی کرمانی، خیابان خبرنگار ساختمان سازمان قطار شهری، ورودی میانرود ساختمان سازمان مدیریت پسماند و خیابان نشاط ساختمان سازمان فناوری و اطلاعات دیگر مکان های نصب این دستگاههای اتوماتیک است.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز، اذان را طرد کننده مظاهر شرک و باطل دانست و گفت: پخش آوای دلنشن و روح بخش آن در فضای عمومی و محافل مختلف، علاوه بر ایجاد تاثیر مثبت و سازنده در مخاطبان، محیط شهر را هم عطرآگین و متحول می سازد.

وی اظهار داشت: وقتی آوای اذان در کوچه و خیابان های شهر می پیچد، انسان خود را در آستانه ارتباط با معبود احساس می کند و هنگامی که نمازگزار صدای اذان را می شنود دلش مالامال از سرور و نشاط برای شنیدن این نغمه آسمانی می شود و لطف و رحمت بی پایان حق را به یاد می آورد.