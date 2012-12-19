گره گشایی از مشکلات مردم جلوه ای از خدمتگزاری به خلق خدا است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر خدمت به مردم را یک وظیفه دینی دانست و افزود: برخوردارى از این ویژگى , توفیقى است که خداوند نصیب بندگان نیکش مى سازد و در حقیقت نیازمندى که به انسان روى مى آورد رحمت و هدیه اى الهى است که باید از آن استقبال گردد.

وی اظهارداشت: در جهان بینى اسلام ,از یک طرف مسئله خدمت به خلق مقدمه قرب الهى و نوعى عبادت تلقى شده است و از دیگر سوى , به هر اندازه که انسان در بعد شناخت و معرفت حق تعالى رشد و تکامل پیدا کند در خدمت به مردم بیشتر عشق مى ورزد زیرا شیفته حق خدمت به خلق را جداى از بندگى خالق نمى بیند به همین جهت در انسانهاى فرزانه و آشنایان به جهان بینى اسلامى حس نوعدوستى و خدمت به خلق و جامعه بیشتر به چشم مى خورد.



وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری با استفاده از شیوه های تبلیغی صحیح ضمن تلاش در تبیین اصول و ارزش های اسلامی ،الگوهای دینی را به مخاطبین معرفی کرده است اظهار داشت: انجام گفتمان های پرسش و پاسخ برای رفع شبهات مطرح شده در دین از جمله اولویت های فعالیت های فرهنگی سازمان به شمار می رود.

وی اضافه کرد: رفع اشکال و پاسخ به سئوالات مهم ترین راه برای تبیین ارزش های دینی است و لازم است این فعالیت در صدر برنامه های فرهنگی لحاظ شود.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان با اشاره به نزدیکی دهه مبارک فجر انجام فعالیت های درست و کارشناسانه در خصوص بیان دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی را از ضروریات برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: توجه به مسئله مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و ملی یکی از مهم ترین وظیفه دینی برای دستگاه های متولی مسائل فرهنگی است که لازم است برنامه های پیشنهادی در خصوص تشویق حضور مردم در انتخابات با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد.