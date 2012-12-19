قم باید پیشتاز استفاده از ذخایر معدنی در کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در نشست صمیمی با فعالان بخش معدن استان، منابع غنی معدنی را یکی از مزیت‌های مهم تولیدی استان برشمرد و اظهار داشت: استان قم با ذخایر عظیمی که در عرصه معادن دارد، می‌تواند پیشتاز استفاده از این منابع در کشور باشد.



وی با اشاره به سرمایه گذاری 950 میلیارد ریالی استان قم در عرصه معدن، افزود: استان قم با معادن فعال در اختیار دارد 2 درصد از معادن کشور را به خود اختصاص داده است، ضمن این که در عرصه معادن فلزی همچون طلا و مس نیز فعالیت های خوبی در قم وجود دارد.



استاندار قم ضریب اشتغال زایی در عرصه معدن را بالا عنوان کرد و گفت: هر معدن با ضریب اشتغال زایی بالا، می تواند سرمایه های کلانی را در اختیار استان قرار دهد و همین ویژگی باعث شده تا معدن در استان قم به یکی از ظرفیت های اقتصادی مهم تبدیل شود.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای توسعه معادن در سطح استان قم اعم از احیا معادن راکد، واگذاری و کشف ذخایر جدید، عنوان کرد: در عرصه معدن باید به مقوله فرآوری توجه ویژه ای شود چراکه خام فروشی به سود استان نیست این درحالی است که مجموعه معدن استان قم می تواند با فرآوری محصولات خود، سرمایه خود را افزایش دهند.



پیریایی تقویت و حمایت از بخش خصوصی را از اولویت های کاری مسئولان دانست و افزود: در این راستا باید راهکارهای لازم برای حمایت ازمعدن کاران و رفع موانع و مشکلات حوزه فعالیت بخش معدن در استان بکار گرفته شود.



در ابتدای این نشست 15 نفر از فعالان عرصه معدن استان قم ضمن تشریح مسائل و مشکلات کاری خود، از اهتمام جدی استاندار قم در زمینه پیگیری و رسیدگی به مشکلات فعالان این عرصه تشکر و قدردانی کردند.



معادن قم دارای880 میلیون تن ذخیره معدنی هستند



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این مراسم، ضمن ارائه گزارشی در جمع معدنکاران بیان کرد: تاکنون برای 112 معدن پروانه بهره برداری صادر شده است که منجر به اشتغال 1300 نفر به صورت مستقیم با حجم سرمایه گذاری 95 میلیارد ریال در استان قم شده است.



یونس عالی پور در ادامه افزود: این در حالی است که از این تعداد 83 پروانه به صورت فعال و بخشی در حال تجهیز برای شروع به بهره برداری است و انشاءالله تا چند ماه آینده رسما کار خود را آغاز خواهند کرد.



وی اضافه کرد: در مجموع معادن قم با توجه به مطالعات زمین شناسی انجام شده دارای 880 میلیون تن ذخیره معدنی است که 2% ذخایر معدنی کشور را تشکیل می‌دهد.



رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت قم اظهار داشت : از 68 ماده معدنی موجود در کشور تعداد 27 ماده معدنی در قم موجود است که برای 21 نوع آن گواهی اکتشاف صادر شده است که شامل منگنز، گچ، آهک، سنگ لاشه، عقیق و سولفات سدیم و از فلزات گرانبها نیز شامل طلا، مس و آهن می‌باشد.



وی گفت: کارهای ویژه‌ای در بخش معدن انجام شده که نشست‌هایی با دانشگاه‌هایی نظیر امیرکبیر، اصفهان و امام خمینی قزوین با همکاری خانه معدن از جمله آن است.



عالی پور همچنین آموزش معدنکاران را مهم ارزیابی کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بخش معدن جهت اعتلای دانش فنی و توسعه این بخش همواره در برنامه سازمانی بوده و در آینده نیز ارتقاء دانش معدنی و ساماندهی فنی معادن مدنظر است.



