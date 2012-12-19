همایش بین المللی حکیم قطب الدین شیرازی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی حکیم قطب الدین شیرازی باحضور میهمانانی از کشورهای تونس، عراق، پاکستان و تاجیکستان در شیراز کار خود را شروع کرده و همچنین دکتر حداد عادل، علی اکبر ولایتی و عباس صدری دراین مراسم حضور خواهند داشت.

این همایش به مدت دو روز در تالار اسناد و کتابخانه ملی استان فارس برگزار می شود و همچنین صبح فردا آیت الله احمد بهشتی، حجت الاسلام محمد جعفر حسینیان و دکتر علی اکبر ولایتی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

ازجمله مهمانان خارجی حاضر در این مراسم مبارک علی جعفری از پاکستان، محمد اسد رضا تقوی از پاکستان، ابوالقاسم الناصری الحامدی از تونس، حسین عطیه المالکی از عراق، سیاوش ناراف از تاجیکستان هستند.

در حاشیه این همایش دو روزه کارگاه آموزشی کاربردی طب سنتی و همچنین میزگرد طب سنتی ایران و چالش های پیش رو برگزار خواهد شد.