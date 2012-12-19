واحدهای صنفی نهاوند 1300 بار بازرسی شدند

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا 350 مورد تذکر شفاهی انجام و 86 واحد متخلف شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات معرفی شدند.

وی عنوان کرد: بیشتر تخلف ها مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالاها و گرانفروشی بوده است.

وی گفت: از اوایل دی ماه سال جاری مرحله دوم طرح شبنم در این شهرستان اجرا می شود که در اجرای این طرح کالاهای قاچاق خارجی از بازار جمع آوری و بر روی کالاهای مجاز و با کیفیت خارجی برچسب کالاها درج خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت و معدن و تجارت نهاوند افزود: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا، بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی عرضه کننده شیرینی و شکلات، آجیل و خشکبار و میوه‌فروشی‌ها در این ایام افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در این طرح با هدف کنترل قیمت ها و مقابله با تخلفات احتمالی در بازار عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، بازرسی های مشترک دستگاه های نظارتی و قضایی از واحدهای صنفی مرتبط با این امر تشدید خواهد شد.

وی در ادامه افزود: درج قیمت کالا و صدور فاکتور خرید از موضوعاتی است که باید توسط واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.