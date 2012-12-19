اول دیماه پایان جهان نیست/ پیشگویی مایاها مبنای علمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، باور برخی بر این است که این تاریخ پایان پنجمین دوره ۵۱۲۵ ساله تقویم تمدن مایا است. برخی از این عقاید بر اساس برداشتهای متفاوت از مفاهیمی همچون اسطورهشناسی و پیشگویی بر اساس اعداد است. برخی میگویند سیارهای بهنام نیبیرو به زمین برخوردکرده و زمین نابود خواهدشد. سومریان در زمانهای قدیم بر این اعتقاد بودند که سیارهای فرضی بهنام نیبیرو در آینده به زمین برخوردکرده و زمین نابود خواهدشد. در ابتدا پیشبینی شدهبود که این رویداد در ماه مه سال ۲۰۰۳ رخخواهدداد، اما این تاریخ به ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ منتقلشد.
پروفسور بروس بوئنو دی ماسکوئیتا یکی از نظریهپردازان برجسته روابط بینالملل است. او استاد دانشگاه نیویورک است. وی متخصص روابط بینالملل، سیاست خارجی و مباحث مربوط به ملتسازی است.
بروس بوئنو دی ماسکوئیتا درباره پیش بینی مایاها در مورد آخر جهان در تاریخ 21 دسامبر سال 2012 میلادی مصادف با اول دیماه سال جاری به خبرنگار مهر گفت: پیشبینی که ما در مرکز "ماسکوئیتا و راندل" انجام میدهیم بر اساس مشاهدات است و مبنای علمی و منطقی دارد.
وی افزود: آنچه که باید توجه داشت این است که پیشگوئیهای اشخاصی چون نوستراداموس و مایاها "پیشگویی" است و نه پیشبینی. پیش بینی بر اساس مشاهدات و محاسبات منطقی و علمی است.
این نظریه پرداز روابط بین الملل در ادامه تصریح کرد: برای نمونه در مورد زلزله برخی دست به پیشگویی میزنند. این در حالی است که تشخیص زلزله اگر هم مقدور باشد امری است که در اختیار جغرافیدانهاست و نه پیشگویان.
مدیر بخش اقتصاد سیاسی مرکز آلکساندر همیلتون در دانشگاه نیویرک تأکید کرد: در مورد پیشگویی پایان جهان در سال 2012 میلادی هم برخی اینرا به نوستراداموس نسبت می دهند که اینگونه نیست. این پیشگویی بر اساس تقویم مایاهاست و به هیچ وجه منطقی نیست و مبنای علمی ندارد.
وی در پایان یادآور شد: این پیشگویی بر اساس مشاهدات و مستندات نیست و دارای اهمیت نیست.
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