نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس درست تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورالله نوراللهی سه شنبه شب در این مراسم افزود: وجود هفت هزار زن شهیده در میان 220 هزار شهید دوران انقلاب و دفاع مقدس بیانگر نقش بسزای زنان ایران اسلامی در این دوران است .

وی ادامه داد: این گونه یادواره‌ها و نکوداشت‌ها تذکر و یادآوری درس‌ها و آموخته‌ها برای ادامه مسیر انقلاب است.

فاتحی کرجو "سمیه" انقلاب اسلامی است

نوراللهی از شهیده ناهید فاتحی کرجو به نام سمیه انقلاب اسلامی نام برد و گفت: این دختر 16 ساله شافعی مذهب از دیار سنندج که با ایستادگی و مقاومتش در برابر دموکرات‌های ضدانقلاب حاضر به توهین به امام نشد، تعلق به سراسر ایران داشته و اسطوره و مصداقی از زنان قهرمان مسلمان برای دنیا است

اخلاق پیام انقلاب اسلامی است

وی اخلاق را پیام انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دنیای امروز به معنای واقعی کلمه تشنه پیام انقلاب است و انسان‌ها با هر مقام و مسلکی اخلاق را نیاز خود می‌دانند لذا رسالت انقلابیون و به ویژه ملت ایران که در این زمینه نقش الگویی دارد، بسیار سنگین است .

وی اوج افتخار، عظمت، شادابی و غیرتمندی ملت ایران را در دوران مقدس ذکر کرد.

مهم‌ترین بحران امروز جهان را بحران رهبری است

معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه امام حسین (ع) مهم‌ترین بحران امروز جهان را بحران رهبری ذکر و عنوان کرد: در شرایطی که امروز خداوند امنیت را در کشور ما توسعه می‌دهد و ایران در اوج استقلال و آرامش است در آمریکا به دنبال جنایت به‌وجود آمده در این کشور چهار روز عزای عمومی اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، یادواره شهدای زن و زنان ایثارگر کاشان به همت حوزه‌های مقاومت بسیج خواهران این شهرستان با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در سالن شهدای سپاه کاشان برگزار شد.