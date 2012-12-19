سازمان اتوبوسرانی در محمدشهر مستقر می شود

بهنام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ملی حمل ونقل به زحمت کشان این عرصه از روند رو به رشد این سازمان در سال 91 ابراز رضایت کرد و گفت: خدمت به مردم حد و مرز ندارد و هر چه کار کنیم باز هم کم است.



محمدی افزود: همچنین به منظور تسهیل هرچه بیشتر در بحث ناوگان حمل و نقل، این نوید را به مردم ولایتمدار و شهید پرور محمدشهر می‏دهیم که در صورت تصویب اساسنامه سازمان اتوبوسرانی توسط وزارت کشور این سازمان در محمدشهر مستقر شود.



ساماندهی بیش از 800 دستگاه وانت بار در محمدشهر



مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی محمد شهر در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: بیش از 800 دستگاه وانت بار در محمدشهر ساماندهی شده است.



محمدی گفت: تعداد419 خودروی نیسان و مزدا و تعداد 402 وانت پیکان در این طرح ساماندهی شده است.



وی یادآور شد: در ثبت نام اولیه که در سامانه خودروهای باری انجام شد تعداد سه هزار و 200خودرو نیسان و وانت بار ثبت نام کردند که تعداد 821 دستگاه ساماندهی و پروانه بهره برداری دریافت نمودند و 370 نفر از رانندگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند.



مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهر همچنین از تجلیل از رانندگان نمونه و تلاشگران ناوگان حمل و نقل محمدشهر خبر داد.