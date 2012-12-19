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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

لنکرانی:

توجه به سیره علمی و مذهبی بزرگان اولویت همایش حکیم قطب الدین شیرازی است

توجه به سیره علمی و مذهبی بزرگان اولویت همایش حکیم قطب الدین شیرازی است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شواری سیاست گذاری سلامت گفت: توجه به سیره علمی و معنوی حکیم قطب الدین شیرازی به عنوان یکی از اولویتهای مهم برگزاری همایش قطب الدین است.

 به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی گفت: این همایش به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد حکیم قطب الدین شیرازی برگزار می شود که به گونه ای احوال این مرد بزرگ مورد بازخوانی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: مهمترین اهمیت این است که بدانیم در زمان فعالیت حکیم قطب الدین  شیرازی و بزرگان امثال ایشان اروپا در یک رکود علمی قرار داشته و تمامی نگاهها به ایران و حکیمان ایران بوده است.

رئیس شواری سیاست گذاری سلامت ادامه داد: توجه به آثار حکیم قطب الدین شیرازی ما را به این واقعیت می رساند که تمامی مباحث این حکیم بزرگوار هم راستا با تفکرات دینی بوده است.

لنگرانی افزود: 100 مقاله به این همایش ارسال شده که نیمی از آنها به صورت پوستر و نیمی دیگر به صورت سخنرانی ارائه می شود.

کد مطلب 1770222

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