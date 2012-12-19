توجه به سیره علمی و مذهبی بزرگان اولویت همایش حکیم قطب الدین شیرازی است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی گفت: این همایش به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد حکیم قطب الدین شیرازی برگزار می شود که به گونه ای احوال این مرد بزرگ مورد بازخوانی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: مهمترین اهمیت این است که بدانیم در زمان فعالیت حکیم قطب الدین شیرازی و بزرگان امثال ایشان اروپا در یک رکود علمی قرار داشته و تمامی نگاهها به ایران و حکیمان ایران بوده است.

رئیس شواری سیاست گذاری سلامت ادامه داد: توجه به آثار حکیم قطب الدین شیرازی ما را به این واقعیت می رساند که تمامی مباحث این حکیم بزرگوار هم راستا با تفکرات دینی بوده است.

لنگرانی افزود: 100 مقاله به این همایش ارسال شده که نیمی از آنها به صورت پوستر و نیمی دیگر به صورت سخنرانی ارائه می شود.