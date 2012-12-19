اسلام مخالف دموکراسی نیست

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مرسی و چالش های پیش رو در تحلیلی در خصوص انقلاب مردمی مصر گفت: هم اکنون چالش های فراوانی پیش روی مرسی رئیس جمهور فعلی مصر است.

وی افزود: هم اکنون دو گروه در مصر فعالیت می کنند، گروه اول اخوان المسلمین که مرسی یکی از اعضای برجسته آن است و اینها معتقد به این هستند که قانون عالی واساسی باید زیربنایی از شریعت و دین اسلام داشته باشد و گروه دوم که سکولارها هستند و معتقد به جدایی دین از سیاست هستند.

وی ادامه داد: از جمله اعضای برجسته گروه سکولارها می توان به احمد شفیق، البرادعی رهبر حزب وقت و عمروموسی رهبر جبهه نجات ملی که این گروه خود به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته نزدیک به ارتجاع عرب هستند و از حاکمیت یک اسلامگرا نگرانند و دسته دوم اعتقاد و گرایشی نزدیک به غرب دارند و الگوی سکولارهای غرب را دنبال می کنند.

حیدری طیب گفت: گروه سومی نیز در مصر فعالیت دارند که به نام جوانان انقلابی ۲۵ ژانویه معروفند و اینها جرقه انقلاب را زدند و نظرشان به جمهوری اسلامی نزدیک تر است.

وی افزود: این گروه معتقدند که اخوان المسلمین انقلاب آن ها را مصادره کرده است و این گروه بدنه انقلاب بودند و در انتخابات و رفراندوم بین اخوان و سکولارها طرفدار اخوان شدند و معتقدند اخوان نباید در مواردی موضوع فلسطین و دموکراسی و زیربنای اسلام در حکومت با غرب تبانی کند.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: موضوع دیگر این است که در رفراندوم اخیر که در آن قانون اساسی ۵۶ درصد رای آورد این خود درصد مناسبی نبود و نشان از شکاف بین اخوان المسلمین و سکولارها است.

وی افزود: این در حالی است که دولت حاکم، اخوان ها هستند و جوانان ۲۵ ژانویه در موضوع شریعت با آن ها همراهند اما با این وضع انتظار می رود که در یک روند آرام مرسی مانع از این شود که این اختلاف نزدیک آرا منجر به دوام شکاف بین دو گروه اصلی اخوان و سکولارها شود.

حیدری طیب ادامه داد: موضوع جدی دغدغه ای است که نشان از وجود بقایای دولت مبارک در بعضی از نهادهای انتصابی مثل قوه قضاییه است که به طور طبیعی این باعث اختلاف نظر آن ها با مرسی می شود و با توجه به این که کشور مصر در شرایط تاسیس نظام سیاسی است مرسی باید نگران باشد که در چنین شرایطی عملاً قوه قضاییه به تضعیف حاکمیت بپردازد.

وی اضافه کرد: برای مثال و بررسی چنین شکافی می توان به قوه قضاییه کنونی عراق که هم اکنون از بعثی ها تهی نیست، اشاره کرد.

طیب خطاب به محمد مرسی گفت: مرسی باید این احساس را داشته باشد که این ها به دنبال تضعیف حکومت هستند.

وی افزود: موضوع دیگر که مرسی باید به آن توجه کند این است که رهبران تحت عنوان جبهه نجات ملی صحبت می کنند مثل عمروموسی که از مردم خواستند به دفاع از حقوق ملت به رفراندوم رای منفی بدهند و مرسی باید به گونه ای عمل کند که این تفرقه افکنی مسبوق به سابقه غربی ها که در ایران هم با آن مواجه بودیم شکل نگیرد و تداوم پیدا نکند که اسم آن را مخالف دموکراسی و حقوق بشر نشان می دهد.

وی ادامه داد: اگر آقای مرسی به شفافیت ایرانی ها از مردم سالاری اسلامی سخن گوید نشان خواهد داد که اسلام نه تنها مخالف دموکراسی نیست بلکه بهترین الگوی دنیای اسلام پایان دادن به اختلاف در امر حکومت است.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: بعضی از بازیگران مثل اسرائیل نگرانند که روند طبیعی انتقال از مبارزه ضد استبدادی در انقلاب مصر به مرحله بعدی که خود صهیونیست است منجر شود و در تلاش هستند تا از چالش های درونی مصر برای تضعیف این کشور اسلامی استفاده کنند.