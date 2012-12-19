  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

میرقاسمی با مهر مطرح کرد:

زندان مجموعه ای از داستان های عبرت آموز برای اصلاح جامعه است

زندان مجموعه ای از داستان های عبرت آموز برای اصلاح جامعه است

قزوین- خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی زندانهای استان قزوین گفت: زندان مجموعه ای از داستان های عبرت آموز برای اصلاح جامعه است و هنرمندان را بسوی خود فرا می خواند.

سیدابراهیم میرقاسمی نویسنده کتاب دیدا در گفتگو با خبرنگار مهر، از نگارش کتابی با عنوان عاشقانه ای برای رویا با موضوع اجتماعی واخلاقی خبر داد.
 
وی یادآورشد: در این کتاب سعی شده سبک زندگی هایی را که به ارتکاب جرم و بزه ختم می شود را به شکلی امروزی بازگو کنم.
 
میرقاسمی افزود: این کتاب بارویکردی اجتماعی وعبرت آموز به مسائل وآسیب های روز خانواده ها می پردازد.
 
وی به نگارش کتاب وداستان دیدا اشاره کرد وگفت: دیدا عنوان رمانی تاریخی درباره قهرمانان ملی بویژه داستان زندگی طاهر ذوالیمینین سردار نام آوری که در تاریخ ایران تأثیرگذار بوده است.
 
این نویسنده عنوان کرد: در نگارش این کتاب  از 13 منبع و سند تاریخی استفاده شده که مهمترین آنها تاریخ طبری و تاریخ خاندان طاهری است.
 
میر قاسمی به شخصیتهای کتاب اشاره کرد و افزود :در این داستان از دیدگاه یک زن  به تاریخ نگریسته می شود و در تمامی مراحل داستان نقش دیدا بر طاهر ذوالیمینین مشهود و از شخصیتهای داستان در خدمت روایت استفاده شده است.
 
وی تصریح کرد: یکی از دلایل ضعف مطالعه تاریخی مردم این است که ما تا حد بسیار زیادی درگیر تکنیک و فنون شده ایم و داستان و قصه را فراموش کرده ایم، امروزه مخاطب دوست دارد قصه بشنود و در یک کتاب قطور و جذاب غرق شده و ذهن خود را درگیر آن کند.
 
سیدابراهیم میرقاسمی متولد 1351 شهرستان قزوین نویسنده رمانهای اجتماعی وتاریخی است که نزدیک به دو دهه در زمینه های داستان نویسی،نمایشنامه و فیلم نامه نویسی فعالیت دارد.
 
در حال حاضر از این نویسنده رمانهایی با عنوان " عاشقانه ای برای رویا " و "حورا " و کتاب طنزی با عنوان " چارپایه کش " در دست نگارش است.
 
قرار است نشر آموت کتاب عاشقانه ای برای رویا را تا پایان سال به چاپ برساند.
کد مطلب 1770226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید