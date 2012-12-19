دلایل مخالفت مردم اردن با پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیستمین نشست شورای همکاری خلیج فارس، مسئله پیوستن اردن و مغرب به این شورا و همچنین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی در راستای حمایت از اردن بررسی شده و در همین راستا کمیته ای برای فراهم کردن زمینه لازم برای پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده بود.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه اردن گفته بود سقف زمانی برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد.



در این زمینه برخی منابع عرب، با اشاره به تلاشها برای ملحق کردن اردن به شورای همکاری خلیج فارس آن را سفارش آمریکا و با هدف ممانعت از سرنگونی رژیمهای عضو شورا از جمله عربستان سعودی با توجه به موج بیداری اسلامی منطقه قلمداد کرده بودند.



پایگاه نهرین نوشته بود رژیم اردن نظام بحران زده ای است که فقط به درخواست آمریکا به شورای همکاری خلیج فارس می پیوندد تا بتواند از نیروهای این کشورها، سرویس اطلاعاتی و دیگر طرحهای امنیتی و نظامی برای سرکوب ملت اردن استفاده کامل را ببرد.



در این زمینه "محمد شریف الجیوسی" پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی اردنی به العالم گفت: خبر اعزام صد هزار نظامی اردنی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هنوز تایید یا رد نشده است؛ همچنین پیش از این نیز تلاش برای پیوستن اردن و مغرب به شورای همکاری به دلیل مخالفتهای مردمی با ورود این دو کشور به مسائل نظامی و امنیتی خارجی با شکست روبرو شده بود.



این در حالی است که چندین گزارش رسانه ای از حضور نظامیان اردنی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مانند بحرین و عربستان سعودی؛ و وجود طرح هایی برای اعزام نظامیان دیگر منتشر شده است.



نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی درباره تحولات انقلابی در بحرین گفت : ملت بحرین از سایر کشورهای عضو شورای تعاون متمایز هستند و آگاهی سیاسی خوبی دارند؛ در بحرین انقلابی مردمی در جریان است و مردم این کشور نه تنها علیه فساد و ظلم، بلکه ضد وابستگی به غرب قیام کرده اند.



پژوهشگر سیاسی اردن اظهار داشت : اوضاع بحرین با تونس، مصر، مغرب و لیبی متفاوت است؛ در این کشورها اغلب جنبش ها با تحریکات خارجی صورت می گیرد و کوشش می شود تا گروه خاصی به قدرت برسند، اما در بحرین انقلاب از متن مردم برخاسته است.



الجیوسی گفت : نباید به فعالیت گروه های بشردوستانه بین المللی در بحرین امیدوار بود، زیرا این گروه ها در مسیر منفعت غرب فعالیت می کنند.