به گزارش خبرنگار مهر، در حساس ترین دیدار از هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، دو تیم مدعی فولاد ماهان سپاهان و داماش بابل در اصفهان به مصاف هم می روند. این دیدار در گروه دو رقابتهای لیگ برگزار خواهد شد که مطمئنا این جدال دیدنی بین شاگردان امیر توکلیان از تیم فولاد ماهان و شاگردان تقی اکبرنژاد از تیم داماش می تواند کشتی های زیبایی را رقم بزند.

دیگر دیدار گروه دو نیز بین دو تیم همشهری گاز مازندران و شهدای ساری در سالن سیر رسول حسینی این شهر پیگیری خواهد شد که با توجه به نتایج ضعیف این دو تیم در دیدارهای قبلی، حساسیت زیادی برای کشتی های این مسابقه پیش بینی نمی شود.

در گروه یک رقابتهای لیگ برتر نیز دو دیدار در شهرهای جویبار و تنکابن برگزار می شود که طی آن تیم مدعی پرسپولیس جویبار میزبان تیم صدرای زیرآب است. شاگردان غلامرضا محمدی در پرسپولیس پس از شکست هفته گذشته خود مقابل تیم ثامن الحجج سبزوار، نیاز شدیدی به پیروزی این هفته دارد و مطمئنا این مساله، سختی این دیدار خارج از خانه را برای شاگردان عباس حاج کناری در تیم صدرای زیرآب دو چندان خواهد کرد.

در دومین دیدار گروه یک نیز تیم های سایپای شمال و ثامن الحجج سبزوار در تنکابن به مصاف هم می روند که طی آن محسن کاوه به عنوان سرمربی این تیم سبزواری به دنبال تداوم پیروزی های کشتی گیرانش است. ضمن اینکه برد و باخت برای تیم سایپای شمال تفاوت چندانی در سرنوشت این تیم ندارد و سایپایی ها فقط به دنبال کسب یک پیروزی حیثیتی در خانه خود هستند.

ضمنا رضا لایق و محمد طلایی مربیان تیم ملی کشتی آزاد برای نظارت بر رقابت‌های هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی راهی جویبار و اصفهان می‌شوند.

پیکارهای این هفته لیگ برتر کشتی آزاد در حالی بعد از اذان مغرب فردا پنجشنبه برگزار می شود که چندی پیش تیم صدرای زیرآب به دلیل اشتباهات داوری و بی توجهی فدراسیون کشتی، تهدید به کناره گیری از لیگ کرده بود.