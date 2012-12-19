موافقت 68 درصد مصریهای مقیم خارج با همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نتایج غیر نهایی همه پرسی قانون اساسی مصر در خارج از کشور که تاکنون 231 هزار رای شمارش شده است حاکی از آن است که 68 درصد رای دهندگان موافق قانون اساسی جدید مصر هستند.

32 درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی نیز رای منفی داده اند. تعداد موافقان همه پرسی بالغ بر 157 هزار و 77 نفر و شمار مخالفان نیز 73 هزار و 914 نفر بوده است.

اغلب رای مثبت به همه پرسی متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس به جز امارات است. رای منفی مصری های مقیم خارج به همه پرسی نیز بیشتر در کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی به جز ایتالیا بوده است.

مصریهای مقیم عربستان، کویت، قطر، سودان، پاکستان، نیجریه، اردن، یمن و ایتالیا، مخالف همه پرسی و مصریهای مقیم آمریکا، بلژیک، امارات، الجزایر، سوئیس، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، لبنان، یونان و لوکزامبورگ کشورهای موافق بودند.