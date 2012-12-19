نگاه متفاوت هَگِل و مِنِندز به پرونده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، اگر "چاک هگل" (Chuck Hagel) به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا انتخاب شود، این سناتور سابق نبراسکا در مورد پرونده هسته ای ایران و نحوه تعامل با آن خود را در یک رویارویی جدید با رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنا خواهد دید.

سناتور "رابرت منندز" فردی است که از او به عنوان رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنا نام برده می شود. منندز قرار است جایگزین سناتور جان کری در این پست بشود.

سناتور منندز و چاک هگل

انتظار می رود که کاخ سفید روز جمعه 21 دسامبر نامزدهای خود برای حضور در تیم جدید امنیت ملی را معرفی کند البته این موضع بستگی به مذاکرات اوباما با " جان بِینر" رهبر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در مورد "پرتگاه مالیاتی" بستگی دارد.

اما اینکه چرا معرفی این نامزدها زودتر انجام نمی شود این است که سناتور "جان کری" به عنوان رئیس کمیته سیاست خارجی سنا روز 20 دسامبر در سنا، رئیس جلسه استماع پرونده بنغازی خواهد بود. جلسه ای که قرار است مقامات وزارت خارجه آمریکا در آن حضور داشته باشند و اگر سناتور کری پیش از برگزاری این جسله به عنوان وزیر خارجه معرفی شود، اظهارات این افراد در جلسه روز 20 دسامبر تحت الشعاع قرار می گیرد.

بر همین اساس اگر سناتور کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی شود، منندز جایگزین وی در کمیته سنا می شود.

اما چاک هگل و منندز پیش از این تنش هایی با یکدیگر بر سر اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران داشته اند. هگل مخالف اینگونه تحریم ها اما منندز خواهان اعمال تحریم های بیشترعلیه تهران است.

در همین رابطه سناتور منندز با همکاری سناتور "جو لیبرمن" و "کلی آیوت" از سناتورهای جمهوریخواه، شروع به جمع کردن امضا از سناتورهای امریکا برای متقاعد کردن دولت اوباما جهت اتخاذ رویکرد خصمانه تر علیه ایران کرده است.

این نامه تا عصر روز گذشته توانسته بود 57 امضا جمع آوری کند.

علاوه بر آن وی از طراحان پیش نویس تحریم هایی بود که کاخ سفید چندی پیش با آن مخالفت کرد.

به اعتقاد بخش قانونگذاری شورای امنیت ملی آمریکا، تحریم های مورد نظر منندز تکراری بوده و موجب پیچیده شدن اوضاع می شود از همین رو کاخ سفید با اجرای آن مخالف است.

شورای امنیت ملی آمریکا در این رابطه به سنا اعلام کرد : ما اعتقادی برای اعمال تحریم های بیشتر بر ایران در شرایط فعلی نداریم.

بر اساس این گزارش، هگل معتقد است که هنوز با استفاده از گزینه دیپلماسی امکان حل پرونده هسته ای ایران وجود دارد. وی پیشتر نیز اعلام کرده بود که اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران بی نتیجه هستند.

هگل و منندز در سال 2008 موضوع تحریم های ایران مطرح بود نیز در دو جبهه مخالف حضور داشتند و قبل از آن در سال 2001 نیز هگل با تحریم ایران و لیبی مخالف بود و اعتقاد داشت که این فشارها بی نتیجه هستند. در آن سال فقط دو سناتور رای مخالف به تحریم های ایران دادند که هگل یکی از آنها بود.