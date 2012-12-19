به گزارش خبرگزاری مهر، فردا شب خانوار ایرانی بار دیگر به رسم دیرین، به شب نشینی طولانی ترین شب سال خواهند نشست تا بار دیگر در کنار شعرخوانی، داستان سرایی و گفتگوهای شادمانه، کام خود را با هندوانه های 2300 تومانی و انارهای 3500 تومانی شیرین کنند.



گل میوه‌های شب یلد، امسال با افزایش 10 تا 15 درصدی با وضعیتی متفاوت از سالهای قبل مواجه شده ند و همین باعث شده نه تنها تعدادی از خانوار ایرانی خرید هندوانه و انار را از سبد مصرفی خود برای این شب حذف کنند بلکه به گفته حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی شهر تهران، حتی نیمی از مغازه داران نسبت به خرید هندوانه اقدام نکنند.

به گفته وی، امتناع میوه فروشان از تهیه هندوانه شب یلدا باعث شده که قیمت این میوه حتی تا 2000 تومان هم کاهش یابد. رئیس اتحادیه میوه و تره بار دلیل امتناع میوه فروشان سطح شهر نسبت به عرضه هندوانه به مشتریان خود را ریسک بالای خرید این میوه اعلام کرد و گفت: با توجه به گرانی این محصول و کاهش خرید مردم، مغازه داران نگرانند که با پایان شب یلدا هندوانه ها روی دستشان بماند و آن وقت باید ضرر هنگفتی را متحمل شوند.





عضو هیأت مدیره اتحادیه میوه و تره بار کشور، قیمت میوه‌های شب یلدا در میادین میوه و تره بار را در روز چهارشنبه چنین اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم هندوانه 2000 تا 2300 تومان، انارمرغوب 3500 و نامرغوب 1500 تومان، نارنگی و پرتقال شمال 1600 تا 1700 تومان به پایین، پرتقال جنوب 2700 تا 2800 تومان، پرتقال متفرقه رسمی 2700 تا 800 تومان، موز 2500 تا 2650 تومان.



در کنار شهروندانی که توان خرید چندانی برای تامین میوه‌های شب یلدایی ندارند، افرادی هم هستند که ظرف میوه شب یلدای خود را با میوه های قاچاق همچون آناناس، گلابی که حد و مرز مشخصی برای قیمت گذاری آنها وجود ندارد و تعیین قیمت در اختیار خود مغازه داران خاصی است، تزیین می کنند تا کام میهمانان خود را شیرین تر کنند.



به گفته رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر تهران، میوه های قاچاق در انظار عموم قرار نمی گیرد و برخی مغازه داران آنها را بر اساس سفارش مشتریان خود تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه میوه و تره بار کشور، قیمت میوه‌های شب یلدا در میادین میوه و تره بار را در روز چهارشنبه چنین اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم هندوانه 2000 تا 2300 تومان، انارمرغوب 3500 و نامرغوب 1500 تومان، نارنگی و پرتقال شمال 1600 تا 1700 تومان به پایین، پرتقال جنوب 2700 تا 2800 تومان، پرتقال متفرقه رسمی 2700 تا 800 تومان، موز 2500 تا 2650 تومان.در کنار شهروندانی که توان خرید چندانی برای تامین میوه‌های شب یلدایی ندارند، افرادی هم هستند که ظرف میوه شب یلدای خود را با میوه های قاچاق همچون آناناس، گلابی که حد و مرز مشخصی برای قیمت گذاری آنها وجود ندارد و تعیین قیمت در اختیار خود مغازه داران خاصی است، تزیین می کنند تا کام میهمانان خود را شیرین تر کنند.به گفته رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر تهران، میوه های قاچاق در انظار عموم قرار نمی گیرد و برخی مغازه داران آنها را بر اساس سفارش مشتریان خود تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر هر یک کیلوگرم گریب فروت 2500 تومان، انار شیراز 4850 تومان، لیمو شیرین 1950 تومان، نارنگی تخم ژاپنی 2850 تومان، کیوی ( هایوارد) تومان، سیب قرمز دماوند 2780 تومان، پرتقال شمال 2200 تومان ، پرتقال جنوب 2800 تومان، سیب زرد دماوند 2780 تومان ، نارنگی ساری 2500 تومان و خرمالو 4200 تومان به عنوان حداقل قیمت در مغازه های سطح شهر ارائه می شود که بدون شک نرخ میوه های مذکور در نقاط شمالی شهر بیش از مبالغ مذکور است.



به گفته مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، امسال بیش از 15 هزار تن هندوانه توسط کشاورزان مینابی برای شب یلدا برداشت شده است که قیمت هر کیلوی آن در زمین کشاورزی 1200 تومان است.