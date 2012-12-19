به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش"نویسنده مرده است" دیروزسه شنبه 28 آذرماه با حضور آرش عباسی کارگردان، ایوب آقاخانی و لادن مستوفی بازیگران نمایش در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست عباسی با اشاره به چگونگی شکل گیری این نمایشنامه توضیح داد: از حدود سه سال قبل ایده اولیه این نمایشنامه در ذهنم شکل گرفت اما بعد از مدتی احساس کردم که نگارش این اثر کار بسیار مشکلی است و شاید در شرایط فعلی نتوان آن را اجرا کرد. بنابراین درگیر نگارش نمایشنامه های دیگری شدم.

وی با اشاره به علاقه شخصی اش به سینما عنوان کرد: ازابتدای ورودم به عرصه هنر علاقه شخصی ام به سینما بوده است و سینما هم همیشه برایم با بازیگری شروع می شود. این نمایش نیز به عشق و علاقه ای که برای هر فردی به بازی در سینما وجود دارد باز می گردد. تصور می کند سینمای ما به این نقطه رسیده است که روی صحنه تئاتر هم بتوانیم درباره سینما حرف بزنیم.

وی افزود: احساس کردم در این نمایش باید درباره یک هنرپیشه مطرح سینما صحبت کنم و به زندگی شخصی اش هم وارد شوم. مطمئن بودم تماشاگر جذب این سوژه خواهد شد. همیشه احساسم این بوده که آثارم باید به شکلی باشند که در وهله اول تماشاگر را جذب کنند و معتقدم که تئاتر هم می تواند مثل سینما جذاب باشد.

وی ادامه داد: نگارش نمایشنامه ای چون"نویسنده مرده است" برای هر نویسنده ای بسیار سخت و پیچیده است. این نمایش از آن دست آثاری است که تماشاگر باید بدون پیش زمینه قبلی و تنها یکبار آن را ببیند. ایوب آقاخانی برای ایفای این نقش انرژی دوبرابری را صرف کرد و بسیار خوشحالم که با وی همکاری کردم. لادن مستوفی نیز برای ایفای نقش لیلی قطعا تنها گزینه ای بود که به آن فکر کردم.

در ادامه نشست ایوب آقاخانی بازیگر این نمایش عنوان کرد: قبلا نیز پیشنهاد بازی در نمایشهای آرش عباسی را داشتم اما به دلائل ممکن نمی شود و من هربار به وی می گفتم دوست دارم در نمایشنامه بهتری از تو بازی کنم. "نویسنده مرده است" به نظرم همان نمایشنامه بهترعباسی است که وقتش بود من به مجموعه افتخارات آینده ام اضافه کنم.

وی ادامه داد: این نقش اشتراکاتی نیز با خودم دارد از جمله اینکه فرهاد در این اثر مانند من یک نمایشنامه‌نویس است که بازی هم می کند. خوشحالم که عباسی از جوانان نمایشنامه‌نویسی نیست که دوست دارند روشنفکر باشند. عباسی به فن درام احترام می گذارد و همین مسئله باعث شده من از حضور در این نمایش خوشحال باشم. امیدوارم ارتفاع حضور آرش عباسی را بیش از پیش شاهد باشیم تا او به همه ما ثابت کند نویسنده زنده است.

لادن مستوفی نیز درباره حضور در این نمایش توضیح داد: زمانی که بازی در این نمایش به من پیشنهاد شد مسئله ای که بیش از همه من را به خودش جذب کرد صداقتی بود که در گفتار و کلام آرش عباسی دیدم. وی جدیتی در کارش دارد که برای من قابل احترام است.

وی ادامه داد: متن نمایش از ابتدا تا امروز تغییرات بسیاری کرده است و این مسئله برای من بسیار راضی کننده بود چون همه چیز در جهت بهبود نمایش بوده است. از حضور در این کار از ته دل احساس رضایت می کنم و هیچ گاه فکر نکردم که کاش سر این کار نمی آمدم.

نمایش"نویسنده مرده است" از چهارشنبه 22 آذر ماه هر شب به جز شنبه ها ساعت 18:30 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.