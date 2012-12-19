محل برگزاری فینال لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نمازیان ضمن تایید این خبر گفت: پیش از این قرار بود که این مرحله از رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شود که با توجه به مخالفت مسئولان این مجموعه ورزشی، رقابت‌های مذکور در این سالن برگزار نخواهد شد.

به گفته وی مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد روز 12 دی ماه برگزار می‌شود، اما برای تعیین محل میزبانی این رقابت‌ها، هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان تیم‌ها برگزار و در مورد انتخاب میزبان تصمیم‌گیری می شود.

نمازیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر توافق بر این شد تا این مسابقات در تهران برگزار شود، سالن شهدای هفتم تیر را پیشنهاد می کنیم که و با توجه به گنجایش سالن، بلیط نیز در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر محل میزبانی در حالی از سوی سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی اعلام شد که تمامی تیم های مازنی به میزبانی تهران اعتراض کردند و انتخاب پایتخت برای برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ را بحث برانگیز و غیرمنطقی خواندند.