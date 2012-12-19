به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی در اسلحه اپه طی روزهای 22 و 23 بهمن ماه به میزبانی قطر برگزار می‌شود. شمشیربازان اسلحه اپه ایران که طی سال جاری در هیچ جام جهانی شرکت نداشته‌اند نیز در قالب ترکیبی سه نفره به محل برگزاری این مسابقات اعزام خواهند شد.

پیمان فخری، دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهارداشت: شمشیربازان اسلحه فلوره و سابر ایران در رقابت‌های جام جهانی کلاس A که چند روز پیش در تهران برگزار شد، شرکت داشتند اما شمشیربازان اسلحه اپه طی سال جاری در اینگونه رقابت‌ها شرکت نداشته‌اند به همین دلیل سفر به قطر را در برنامه آنها قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: هنوز ترکیب نفرات اعزامی به جام جهانی قطر مشخص نیست. البته تیم اعزامی با سه بازیکن به قطر سفر می‍کند که نفرات آن پس برگزاری مسابقات انتخابی مشخص خواهد شد.

دبیر فدراسیون شمشیربازی یادآور شد: البته پیش از مسابقات جام جهانی قطر، یک دوره رقابت‎های جام جهانی اسلحه اپه هم به میزبانی ایتالیا برگزار می‎شود اما به دلیل مشکلات مالی قادر به اعزام تیم به محل برگزاری این رقابت‎ها نیستیم.