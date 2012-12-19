محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ از زمانی که به صبا آمده‌ام یکی از مهمترین کارها سر و سامان دادن به وضعیت تیم برای حضور موفق در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بوده و برای این کار از هیچ تلاشی مذایقه نکرده‌ایم.



وی اضافه کرد: صبا در نیم فصل نخست لیگ برتر در چند نقطه زمین نیاز به داشتن بازیکنان توانا را احساس می‌کرد که این موضوع را کادر فنی به خوبی بررسی کرده بود و ما هم بر اساس نیاز مربیان خود سعی می‌کنیم بازیکنان مورد نظر را به خدمت بگیریم.



سرپرست باشگاه صبای قم عنوان داشت: ما علاوه بر نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در مسابقات جام حذفی هم مدعی خواهیم بود و در لیگ قهرمانان آسیا هم با توجه به اینکه باید در پلی آف با نماینده امارات بازی کنیم، به دنبال تقویت صبا هستیم.



وی یاد آور شد: تا کنون دو بازیکن را جذب کرده‌ایم و در روزهای باقی مانده تا پایان نقل و انتقالات نیز احتمالا چند بازیکن دیگر به صبا خواهند آمد اما با قاطعیت می‌گویم که هیچ بازیکنی در حال حاضر از صبا جدا نمی‌شود و اسکلت اصلی تیم را حفظ خواهیم کرد.



کشوری‌فرد تاکید کرد: هیچ باشگاهی حتی پرسپولیس حق ندارد بدون مشورت و هماهنگی با مدیریت باشگاه با بازیکنان ما وارد مذاکره شود، ما نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و به جای اینکه حمایت شویم این روزها از سوی برخی باشگاه‌ها به شدت در حال ضربه خوردن هستیم.



وی عنوان داشت: شک نکنید که اجازه جدایی هیچ یک از مهره‌های فعلی تیم را نخواهیم داد و این نوید را هم به بازیکنان و کادر فنی می‌دهم که خیلی سریع محدودیت‌های مالی برطرف شده و با پرداخت معوقه‌ها سعی در بهبود موقعیت تیم داریم.



سرپرست باشگاه صبای قم تصریح کرد: استاندار قم و رئیس هیئت مدیره هر روز با جدیت پیگیر مسائل مربوط به باشگاه و تیم فوتبال صبای قم هستند، ما در سه جام معتبر مدعی هستیم و طبیعی است دل مسئولان استان نیز با تیم صبای قم است و برای موفقیت این تیم انگیزه دارند.



وی با اشاره به دیدار صبای قم در مقابل ابومسلم مشهد در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، عنوان داشت: تیم امروز آخرین تمرین خود را در تهران انجام می‌دهد و عصر راهی مشهد می‌شود، ما فردا با ابومسلم بازی داریم و تردید نداشته باشید که می‌خواهیم این بازی را ببریم.

