به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان گذشته خصوصا زمان حضور پرسپولیس در لیگ برتر، بسیاری از مربیان و بازیکنان بودند که در این تیم عملکرد خوبی نداشته و حتی در مواردی یک دقیقه هم برای سرخپوشان به میدان نرفتند اما در نهایت به دلیل قراردادهای غیرحرفه‌ای که با آنها بسته شد، برای دریافت مطالباتشان به فیفا شکایت کردند.

این شکایت‌ها که در برخی موارد با تهدید فیفا مبنی بر جریمه و یا کنار گذاشتن پرسپولیس از لیگ برتر یا لیگ قهرمانان آسیا همراه می‌شد، در فصل هفتم لیگ برتر با کسر 6 امتیاز از پرسپولیس جنبه علنی‌تر پیدا کرد.

در مواردی هم این مطالبات با جرایم در نظر گرفته شده و یا مبالغ جانبی برای رسیدگی به پرونده‌های آنها در فیفا یا ایران، بسیار بیشتر از رقم اولیه شده و ضررهای مالی به مراتب بیشتری را بر پیکره این تیم تهرانی وارد کرده است.

ضمن اینکه برخی از پرونده‌ها مانند پرونده شکایت نلو وینگادا هنوز باز است، پرونده‌ای که اگر در زمان خودش به آن رسیدگی می‌شد، مشکلات جدیدی را برای مدیران بعدی این تیم بوجود نیاورده و یا میزان پرداختی از سوی باشگاه پرسپولیس به این مربی، کمتر از مبلغ باقیمانده از طلبش بود.

در شرایط فعلی که بحث جدایی ژوزه مانوئل از پرسپولیس مطرح است، مربی که هنوز میزان دقیق طلب وی و دستیارانش از باشگاه پرسپولیس مشخص نیست، در مطلبی به برخی از طلب‌کاران خارجی این باشگاه مردمی اشاره شده است که آنها را در زیر مشاهده می‌کنید:

مربیان طلب‌کار:

وینگو بگوویچ:

نخستین سرمربی خارجی پرسپولیس در لیگ برتر بگووویچ بود که پس از ناکامی بزرگ به همراه این تیم در لیگ سوم، از جمع سرخپوشان جدا شد. این مربی پس از اینکه برخی از مطالباتش پرداخت نشد، به فیفا شکایت کرد اما در نهایت در زمان مدیریت عباس انصاریفرد با دریافت دو قسط 70 هزار دلاری، شکایتش از سرخپوشان به فیفا را پس گرفت.

آری هان:

مربی هلندی که از 27 بهمن سال 84 تا اواسط اردیبهشت سال 85 هدایت سرخپوشان را برعهده داشت، پس از جدایی و به خاطر دریافت مطالبات خود و دستیارانش، از پرسپولیس به فیفا شکایت کرد. البته درحالیکه محمدحسن انصاریفرد تاکید داشت این مربی به فیفا شکایت نکرده، روز 19 فروردین سال 87 فدراسیون فوتبال نامه‌ای تهدید آمیز فیفا مبنی بر کسر 6 امتیاز دیگر از پرسپولیس در صورت پرداخت نشدن مطالبات 70 هزار یورویی این مربی به باشگاه پرسپولیس را به حبیب کاشانی مدیرعامل وقت پرسپولیس ابلاغ کرد.

در نهایت با دستور محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، طلب 70 هزار یورویی این مربی پرداخت و این پرونده هم از سوی فیفا مختومه اعلام شد تا خطر بزرگ کسر امتیاز و سقوط پرسپولیس به دسته اول رفع شود.

ادواردو نلو وینگادا:

نخستین مربی پرتغالی پرسپولیس در لیگ برتر بود که در زمان مدیریت عباس انصاریفرد و از 21 بهمن‌ماه 87 هدایت این تیم را بر عهده گرفت. این مربی پرتغالی پس از شکست برابر بنیادکار ازبکستان در تهران، مسابقه‌ای که از مرحله یک‌‎هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد، روز ششم خردادماه سال 88 به همکاری‌اش با این باشگاه پایان داد.

وینگادا هم پس از جدایی از پرسپولیس خواهان دریافت مطالباتش شد و به فیفا شکایت کرد که مصطفی شکری معاون حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد، پرونده شکایت وینگادا که مدعی دریافت مبلغ 340 هزار دلار از این باشگاه است، جدی‌ترین بدهی این باشگاه محسوب می‌شود. البته باشگاه برای پرداخت مبلغ 200 هزار دلار به این مربی و تسویه حساب با دو دستیار وینگادا مشکلی ندارد و در نهایت هر رایی که فیفا صادر کند، را با تامین اعتبار از سازمان وقت تربیت بدنی پرداخت می‌کند.

هرچند بحث کسر امتیاز از پرسپولیس به خاطر شکایت این مربی چندین بار مطرح شد که هر بار مسئولان باشگاه این مسئله را نادرست اعلام کردند اما هنوز پرونده این مربی باز است. البته باشگاه پرسپولیس هم برای احقاق حق خود به CAS شکایت کرده و این پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی خود است ولی هنوز پای پرسپولیس در این پرونده گیر است.

بازیکنان طلب‌کار:

رافائل ادرئو:

مهاجم نیجریه‌ای که در زمان آری هان به عضویت تیم پرسپولیس درآمد، بعد از برکناری این مربی و عملکرد بسیار ضعیف از این تیم اخراج شد تا این بازیکن هم به فیفا شکایت کند. فیفا این مساله را به دادگاه عالى ورزش ارجاع داد که CAS با ارسال نمابرى به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که این باشگاه باید مبلغ 190 هزار یورو (55هزار یورو به رافائل و 135 هزار یورو به شرکت کارگزار) را به این بازیکن پرداخت کند.

دادگاه عالى ورزش همچنین تقاضای فرجام خواهی و اعتراض باشگاه ایرانى را نپذیرفت و اعلام کرد پرسپولیس باید این مبلغ را بپردازد، در غیر اینصورت پرسپولیس پس از کسر 6 امتیاز، به دسته اول سقوط کرده می‌کند که با تعامل طرفین، این قرارداد هم پرونده این شکایت مختومه شد.

ساشا ایلیچ:

این دروازه‌بان، نخستین گلر خارجی سرخپوشان بود که به خاطر دریافت طلب 35 هزار دلاری به فیفا شکایت کرد. پس از شکایت این بازیکن، فیفا تهدیدهایی از جمله کسر امتیاز پرسپولیس را مطرح کرد اما در نهایت ایلیچ 10 هزار دلار از طلبش را بخشید و با دریافت 25 هزار دلار، شکایتش را پس گرفت.

یان نیکولوفسکی:

دروازه‌بان تیم ملی مقدونیه که حتی یک دقیقه هم برای پرسپولیس بازی نکرد، یکی از شاهکارهای زمان مدیریت خطیب در این تیم تهرانی بود. این دروازه‌بان از طلبکارانی بود که شکایتش به فیفا، لطماتی بزرگی به پرسپولیس زد. فیفا ابتدا به دلیل پرداخت نشدن 93 هزار دلار از طلب این دروازه‌بان، پرسپولیس را به پرداخت 125 هزار دلار محکوم کرد و در مرحله دوم 6 امتیاز از این تیم در لیگ هفتم کم کرد.

البته در شرایطی که این پرونده وارد بخش خطرناکی شده بود و کمیته اجرایی فیفا قرار بود پرسپولیس را به لیگ دسته اول بفرستد، در نهایت در زمان مدیریت محمدحسن انصاریفرد، با پرداخت مطالباتش در سه قسط 50، 35 و 15هزار دلاری و بخشش جریمه فیفا توسط نماینده نیکولوفسکی، این پرونده نیز بسته شد.

اشپیتیم آرفی:

مهاجم آلبانیایی در تاریخ 9 اردیبهشت 88 و در زمان مدیریت عباس انصاریفرد با عقد قرارداد دو ساله به پرسپولیس پیوست. طبق اعلام جمشید زارع قائم مقام پیشین پرسپولیس طلب این بازیکن و مدیر برنامه‌هایش در مجموع حدود 130 هزار یورو بود که در زمان مدیریت انصاریفرد و کاشانی به وعده‌هایی داده شده در مورد پرداخت این مطالبات عمل نشده بود.

چندی بعد مدیر برنامه آرفی بحث شکایت از فیفا، کسر 9 امتیاز و حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا را با رای فیفا مطرح و حتی اعلام کرد دلالان عربی با او تماس گرفته و اعلام کرده‌‌اند حاضر هستند به وی مبالغی را پرداخت کنند تا این شکایت را تا قطعی شدن این جریمه‌ها پیش برده شود، هرچند مسئولان باشگاه این ادعاها را رد کردند.

البته طبق توافق طرفین قرار شد مطالبات این مهاجم آلبانیایی که در یک فروشگاه با پرسپولیس قرارداد بست، از محل درآمدهای پرسپولیس از سازمان لیگ و در چند قسط پرداخت شود و دیگر خبر جدیدی از این مسئله مطرح نشد.

ایوان پتروویچ:

هافبک صربستانی شاهین بوشهر که در لیگ هشتم برای پرسپولیس بازی کرد، به خاطر طلب 40 میلیونی‌اش از سرخ‌پوشان تهرانی به فیفا شکایت کرد. پتروویچ پس از صدور حکم کمیته انضباطی در کمیته استیناف هم پیروز پرونده طلب 40 میلیونی‌اش شد. این بازیکن هم مدتها دوندگی کرد و درحالیکه قرار بود از طریق سازمان تربیت بدنی طلبش را دریافت کند، سرانجام پس از مذاکره با نماینده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، بدهی خود را این باشگاه دریافت کرد.

پانامایی‌ها:

"کارلوس ریروا" و " خوزه تورس" که در زمان مربیگری راینر سوبل و مدیریت فنی علی پروین به پرسپولیس آمدند و دقایق کمی برای این تیم بازی کردند، در شکایتی به فیفا خواستار دریافت مطالبات خود از این باشگاه شدند.

در ابتدا طلب این دو بازیکن 60 هزار دلار اعلام شد اما این دو ملی‌پوش پانامایی خواستار دریافت مبلغی حدود 200 هزار دلار از پرسپولیس شدند. البته پس از رایزنی‌های صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس، مقرر شد بخشی از مطالبات دو بازیکن پانامایی پرداخت شود و با توجه به همکاری مناسب میان مدیر برنامه‌های این بازیکنان، آنها از شکایت خود به فیفا انصراف دادند.

پائولو روبرتو دی‌کارمو

مهاجم برزیلی در زمان افشین قطبی و با حمایت "مارکو" یکی از اعضای کادر فنی پرسپولیس به این تیم پیوسته بود، مهاجمی که خود را همبازی روماریو عنوان کرد اما در برزیل پرنده فروشی داشت! مصطفوی مدیرعامل وقت پرسپولیس پس از کنار گذاشتن این بازیکن اعلام کرد بلافاصله طلب 50 هزار دلاری‌اش را پرداخت می‌کند اما این اتفاق نیفتاد. البته قبل از اینکه پرونده این بازیکن برای شکایت به فیفا ارسال شود، مطالبات این بازیکن پرداخت شد.

فهرستی که ادامه دارد...

تئودور یونگ، روبرت ساها، کریستوفر ره و دیگر مربیان و فوتبالیست‌های داخلی و خارجی را هم باید به این فهرست اضافه کرد و همچنان امیدوار بود که فردی پیدا شود و با پرداخت کامل مطالبات این باشگاه باعث نشود در آینده نزدیک یا دور، بار دیگر پرسپولیس به کسر امتیاز و یا جریمه نقدی از سوی فیفا محکوم شود...

بدهی 18 میلیاردی از خطیب تا رویانیان

در روزهای نخست حضور محمد رویانیان در پرسپولیس، مدیران جدید این باشگاه سعی در شفاف‌سازی در خصوص بدهی‌های این باشگاه کردند که در این بین جمشید زارع قائم مقام وقت باشگاه اعلام کرد بدهی دقیق این باشگاه طی سالیان اخیر 18 میلیارد تومان است.

زارع در آن مقطع با اشاره به اینکه طبق محاسباتی که در مورد میزان بدهی باشگاه صورت گرفت، مشخص شد رقم این بدهی 18 میلیارد تومان است. همچنین وی اعلام کرد از زمان گرفتن وام از بانک تجارت در مقطع مدیریت آقای خطیب در باشگاه پرسپولیس تا به امروز به مربیان و بازیکنان متعدد داخلی و خارجی، برخی هتل‌ها، آژانس‌های هواپیمایی و ... بدهکاریم.

البته در این مدت برخی از این مطالبات پرداخت شده و میزان این بدهی‌ها کاهش یافته است ولی با توجه به اتفاقی که برای مانوئل ژوزه و دستیارانش پیش آمد، به نظر می‌رسد به بدهی‌های باشگاه در زمان مدیریت جدید اضافه خواهد شد.

هرچند با برنامه‌های خاصی که مدیریت فعلی برای درآمدزایی باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته است، باید دید آنها راضی می‌شوند میزبان بدهی‌های دقیق! این باشگاه تهرانی را در پایان سال جاری یا فصل فوتبالی 91-92 اعلام می‌کنند و یا باید منتظر شفاف‌سازی مجدد مدیران بعدی در این باشگاه باشیم.

یادمان نرود تمام مدیرانی که در این چند سال به پرسپولیس آمده‌اند در روزهای نخست جمله مشترک "این بدهی‌ها مربوط به سال‌ها و مدیران گذشته بوده و باشگاه برای مواجه نشدن با محرومیت‌های سنگین از فیفا باید این بدهی‌ها را پرداخت کند" را بیان کرده‌اند اما در روزهای پایانی از پاسخگویی در مورد میزبان بدهی‌های بوجود آمده در زمان مدیریت خود امتناع ورزیدند!