تبدیل تلفن به میکروسکوپ/ تشخیص بیماری با موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دستگاه ضمیمه اوپتیک را برای ساخت آنچه که آن را CellScopes نام گذاری کرده اند، به کار گرفتند.

محققان در ابتدا قصد ساخت یک میکروسکوپ – تلفن همراه را داشتند تا بتواند تصویر شفاف و با کیفیتی را خارج از محیط آزمایشگاه های معمولی بویژه برای تشخیص بیماری ها در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.

اما پس از برخورد با یک معلم علوم محلی تصمیم گرفتند CellScopeرا در محیط متفاوت تری به کار گیرند: کلاس های علوم در مدارس راهنمایی.

دانش آموزان یکی از مدارس سان فرانسیسکو در توسعه CellScopesآموزشی طی یک پروژه یک ساله موسوم به میکرو- ماکرو مشارکت کرده و تصاویر میکروسکوپی و ماکروسکوپی از اشیا در خانه ، باغچه، پارک و زمین بازی تهیه کردند.

این تصاویر را می توان به صورت زمان واقعی بر روی نمایشگر لمسی تلفن همراه نشان داده و به طور همزمان چندین نفر آن را ببینند. این شیوه می تواند به بحث تعاملی بین دانش آموزان و معلمان دامن بزند.

این ابزار در حال حاضر برای استفاده آموزشی در دیگر کلاس ها و موزه ها در حال آزمایش است.