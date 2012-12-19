آخرین اخبار از وضعیت جسمانی طالبانی/اعزام تیم های پزشکی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در بغداد و فشار کاری سکته و به بیمارستان "مدینه الطب" منتقل شد.

ساعاتی پس از بستری شدن وی در بیمارستان برخی رسانه های عراقی و خارجی از مرگ رئیس جمهور عراق خبر دادند. دفتر ریاست جمهوری عراق دقایقی پس از اعلام این خبر مرگ رئیس جمهور عراق را تکذیب کردند.

برخی مقامات از جمله "هوشیار زیباری" وزیر خارجه عراق نیز در گفتگو با رسانه های مختلف درگذشت جلال طالبانی را تکذیب کردند.

بنا بر اعلام خبرگزاری براثا، "خیرالله بابکر" وزیر تجارت عراق که در بیمارستانی که جلال طالبانی در آن بستری است اظهار داشت : وضعیت جسمانی طالبانی از دو ساعت پیش تاکنون رو به ثبات است.

وی در ادامه گفت: جلال طالبانی از سوی بهترین پزشکان عراق تحت درمان است و یک تیم پزشکی از آلمان نیز برای مشارکت در درمان طالبانی در راه بغداد هستند.

در همین حال "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از آمادگی خود برای درمان جلال طالبانی در ترکیه یا هر نقطه از دنیا خبر دادند.

این مقامات افزودند: ترکیه آماده است تا با ارسال هواپیمای مجهز به تجهیزات پزشکی و تیم درمانی ویژه به عراق، جلال طالبانی را به هر کشوری برای درمان منتقل کنند و به محض درخواست دولت عراق این خواسته را اجابت خواهیم کرد.

خبرگزاری اصوات العراق نیز به نقل از "فخری کریم" مشاور سابق رئیس جمهور عراق گزارش داد: در صورتی که وضعیت جسمانی طالبانی اجازه دهد وی ظرف 24 ساعت آتی برای درمان به خارج از عراق منتقل خواهد شد.

الجزیره نیز به نقل از تیم پزشکی رئیس جمهور عراق گزارش داد که یک تیم پزشکی امروز چهارشنبه از انگلیس راهی عراق خواهد شد.

در همین حال پایگاه خبری "المسله" به نقل از برخی منابع پزشکی اعلام کرده اند که جلال طالبانی دچار مرگ بالینی شده و هوشیاری خود را از دست داده است.



برخی منابع هم از اعزام تیمی از پزشکان مجرب جمهوری اسلامی ایران به عراق برای مداوای جلال طالبانی که روابط حسنه ای با کشورمان دارد، خبر دادند.

رئیس جمهور عراق از سالها پیش از مشکلات جسمانی رنج می برد. وی در آگوست 2008 در آمریکا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.

طالبانی در سال جاری میلادی نیز در چندین نویت برای معاینات پزشکی و درمان راهی کشورهای اروپایی و آمریکا شده بود.

جلال طالبانی 17 سپتامبر 2012 پس از 3 ماه درمان در آلمان و انجام عملیات جراحی موفقیت آمیز در کمر خویش به سلیمانیه عراق بازگشت.