رمضانعلی محسنی با اعلام این خبر گفت: به منظور ایجاد نشاط و شادابی در کتابخانه های عمومی و فرهنگ سازی برای کتاب و کتابخوانی ، مسابقه ای با عنوان "کتاب برفی من " با موضوعات: زمستان ، کتاب ، برف و کتابخوانی در محدوده کتابخانه یا محله در سطح استان برگزار می شود.

وی افزود : همه اعضای کتابخانه ها و علاقمندان به عکاسی می توانند عکس های خود را که توسط گوشی تلفن همراه و یا دوربین عکاسی گرفته اند به کتابخانه های عمومی تحویل داده و در مسابقه شرکت نمایند .

محسنی گفت: هر شرکت کننده می تواند 5 عکس را در قالب یک حلقه سی دی تهیه و تا 15 دیماه به کتابخانه عمومی محل خود تحویل نماید .

وی افزود : به بهترین آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد و در پرتال این اداره کل قرار داده خواهد شد.