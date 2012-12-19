قرآن کریم اطاعت از ولی امر را اصلی ترین عامل نجات از فتنه ها می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در مراسم آغازین سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی در شهر سبزوار، با بیان اینکه انس با قرآن عاملی است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت می رساند، اظهار کرد: قرآن کریم کتاب هدایت است و انس با آن، انسان را از فتنه ها و آسیب ها نجات می دهد.

رئیس شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی خراسان رضوی افزود: انس با قرآن منجر به بصیرت افزایی در زمینه های مختلف شده و در همین راستا، در آیات قرآن کریم و روایات بر اطاعت از رسول خدا و ولی امر نیز تاکید شده است.

غفاری بر ضرورت کسب بصیرت از سوی آحاد مردم برای مصون ماندن از فتنه ها تاکید کرد و گفت: داشتن بصیرت به انسان این توان را می دهد تا در شرایط غبار آلود فتنه، حق را از باطل تشخیص داده و از حق حمایت کند.

وی اظهار کرد: بی بصیرتی به ویژه از سوی خواص جامعه، به یقین عوام جامعه را نیز به انحراف خواهد کشید که نمونه عینی آن علل وقوع حادثه کربلا است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی افزود: آنچه مسلم است شهادت امام حسین(ع)، نتیجه سه جنگ فرهنگی، سیاسی و نظامی است که در طول 50 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) رخ داد و مهمترین عامل آن بی بصیرتی خواص بود.

غفاری گفت: در سال 88 نیز آنچه در ایران رخ داد، حاصل بی بصیرتی خواص جامعه ما بود که به فضل خدا در نهم دی، مردم ولایتمدار با حمایت همه جانبه از ولایت، دشمنان اسلام و خواص بی بصیرت را به زباله دان تاریخ فرستادند.

وی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دشمن شناسی، پرهیز از ثروت اندوزی، اشرافی گری، خانواده سالاری، تبعیض و ظلم را از ضرورت های یک جامعه اسلامی دانست که همگان باید به رعایت آن‌ها ملزم باشند.

رییس ستاد برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قران کریم خراسان رضوی همچنین از تلاش فرماندار سبزوار و دیگر مسوولان این شهرستان در برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی خراسان رضوی، قدردانی کرد.

گفتنی است سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی خراسان رضوی تا روز جمعه در سبزوار ادامه دارد و برگزیدگان آن به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.