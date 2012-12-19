به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان تا 8 دی ماه فرصت دارند تا از طریق سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نسبت به ثبت نام عمره دانشجویی اقدام کنند قرعه کشی سهمیه عمره در روزهای 10 و 11 دی ماه انجام می شود.

امسال سهمیه عمره دانشجویی نسبت به سال گذشته کاهش داشته و فقط 15 هزار نفر به عمره دانشجویی اعزام می شوند این درحالی است که سال گذشته 30 هزار نفر به عمره دانشجویی اعزام شدند.

این 15 هزار سهمیه ویژه دانشجویان مجرد و متاهل است و هنوز سهمیه‌ای برای اساتید مشخص نشده است البته اساتید نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند ولی ضمانتی برای اعزام آنها وجود ندارد.

