ارائه پیشنهاد دولت انتقالی در سوریه از سوی ایران موثرتر است

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص طرح 6 ماده ای ایران برای حل بحران سوریه اظهار داشت: ما در عین حال که دوست استراتژیک رژیم حاکم بر سوریه هستیم باید توجه داشته باشیم آنچه که در آنجا مهم است ملت سوریه است.

وی گفت: طرح 6 ماده ای جمهوری اسلامی ایران چند بند اساسی دارد که از جمله آنها جلوگیری از تلفات و ضایعات بیشتر ملت و کشور سوریه است و ما موظفیم که از آنها جلوگیری کنیم.

حیدرپور خاطر نشان کرد: بنابراین نظر ایران در این راستا بیشتر درخصوص حفظ سرمایه ملت سوریه اعم از سرمایه مادی و انسانی است و قطعا اگر یک رژیم دیگری سر کارآید که اسد در راس آن نباشد برای جمهوری اسلامی ایران بالسویه است. چه اسد باشد چه گروه دیگر مهم این است که ملت سوریه بتوانند در شرایط خوبی زندگی کنند.

وی گفت: طرح جمهوری اسلامی ایران در راستای قوانین بین المللی و حفظ سرمایه های سوریه و نهایتا کمک به برقراری امنیت و آرامش در منطقه ارائه شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که دو طرح کوفی عنان و اخضر ابراهیمی نیز تشکیل شورای انتقالی را پیشنهاد کرده بود اما به نتیجه ای نرسید آیا ممکن است که طرح ارائه شده ایران از سوی سوریه پذیرفته شود گفت: وقتی پیشنهادات مکررا مطرح می شود به خصوص از سوی کشورهایی مانند ایران که دوست کشور سوریه هستند فکر می کنم بیانش از طرف جمهوری اسلامی ایران موثرتر باشد.