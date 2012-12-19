به گزارش خبرنگار مهر، آتروپاتن نام یونانی پادشاهی‌ای است که ربع آخر قرن چهارم پیش از میلاد در آذربایجان و کردستان ایران و بخشی از جمهوری آذربایجان کنونی ایجاد شد و نزدیک به سه قرن و نیم به حیات خود ادامه داد.

آتروپاتن کشوری غنی و قدرتمند بود که در آن کشاورزی، دامپروری و تجارت رونق داشت و شهرنشینی در شهرهای آباد آن توسعه یافته بود.

آتروپاتن استقلال خود را نه تنها در تمام دوران استیلای مقدونیان در شرق بلکه در دوران سلوکیان نیز حفظ کرد.

آیین زرتشت نقش عظیمی در حیات معنوی تقریبا تمام اقوام ایرانی‌زبان ایفا کرد. در آتروپاتن روند همگونی اقوام و قبایل مختلف منطقه با مادها صورت گرفت که در نتیجه آن تقریبا در قرن‌های آخر پ. م در این کشور قوم جدیدی پا گرفت.

دوره موجودیت آتروپاتن مرحله مهمی در تاریخ کشور آذربایجان محسوب می‌شود. آتروپاتنی‌های ایرانی‌زبان که در دوران باستان نسل‌های اعصار گذشته را در خود مستحیل کرده و از همان هنگام در شمال غرب فلات ایران می‌زیستند، اجداد بلافصل آذربایجانی‌ها هستند.

این کتاب با نام «تاریخ آتروپاتن» و زیرعنوان آذربایجان باستان در 184 صفحه منتشر شده و از جمله آثار تاریخی پژوهشی است که می‌تواند علاقمندان به تاریخ باستان ایران را برای مطالعه بیشتر یاری دهد.

این کتاب در سال 1374 ترجمه شده بود ولی به دلایلی تاکنون به چاپ نرسیده بود تا اینکه در سال 89 انتشارات ققنوس تصمیم گرفت این کتاب را منتشر کند.

کتاب «تاریخ آتروپاتن» در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 9 هزار تومان منتشر شده است.