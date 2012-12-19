گلزن سبزقباها از راه رسید/ بازگشت احمد پاسی به ماشین سازی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییر در راس کادر فنی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، چند بازیکن جدید به این تیم ملحق خواهند شد.

حسین خطیبی با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: همانطور که دیروز گفته بودم طی فرصتی که برای جذب بازیکن در اختیار داریم، مهره های مورد نیاز را به خدمت خواهیم گرفت تا نقاط ضعف تیم ماشین سازی را برطرف کنیم.

بر این اساس تیم ماشین سازی تبریز در اولین اقدام در جذب بازیکن، احمد پاسی مهاجم گلزن سابق خود را دوباره به خدمت گرفت.

پاسی که دو فصل پیش پیراهن تیم ماشین سازی تبریز را به تن داشت، با 11 گل زده یکی از بهترین گلزنان دو فصل قبل لیگ دسته اول شناخته شد.

این مهاجم فصل گذشته در تیم فولاد یزد زیر نظر "زوران اسمیلسکی" توپ زد و در نیم فصل اول امسال نیز یکی از بازیکنان تیم شهرداری اراک بود.

وی با حضور در تمرین امروز ماشین سازان، به جمع بازیکنان این تیم ملحق شد.