30 درصد مبادلات تجاری در دریا/ ایران با 12 کشور مرز دریایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریا دار حبیب الله سیاری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری افزود: هم اکنون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پنج کشور همسایه دریای خزر رفت و آمد و مراوده دارد.

وی اظهار داشت: استفاده از دریا برای صیانت راهبردی و تقویت اراده ملی موثر بوده و سبب توسعه مدنیت در نوار ساحلی می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه همه شهرهای مهم دنیا در نوار ساحلی متمرکز شدند، تصریح کرد: دو سوم جمعیت جهان در کنار دریا یا حوالی آن ساکن هستند.

سیاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای 15 همسایه است، افزود: هم اکنون ایران با 12 کشور مرز دریایی دارد و طول مرزهای ایران هفت هزار و 704 کیلومتر است.

وی با اعلام اینکه 44 درصد آب دریاچه های جهان را دریای خزر به خود اختصاص داده است، افزود: این دریا عمیق ترین دریاچه جهان است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه پرتراکم ترین جمعیت ایران در حاشیه دریای خزر است، اظهار داشت: هم اکنون این نیرو در شمال اقیانوس هند ورود پیدا کرده و منافع کشور را دنبال می کند.

تبدیل دانشکده علم و صنعت به دانشگاه علوم و فنون



سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران امروز میزبان پنج شهید گمنامی بوده که با خدای خود میثاق بستند، افزود: مردم استان در ترویج ایثار و شهادت پیشتاز هستند.

وی با بیان اینکه توسعه مرکز آموزش عالی در دولت اخیر خوب بوده است، اظهار داشت: به زودی دانشکده علم و صنعت بهشهر به دانشگاه علوم و فنون تبدیل می شود.

طاهایی با اشاره به فعالیت موفق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، افزود: نقش نیروی مقتدر دریایی در آبهای سرزمینی دریای خزر بسیار اثرگذار بوده است.

وی از میزبانی مازندران برای برگزاری مسابقات کشوری قرآن کشور در هشتم بهمن ماه به مدت ده روز خبر داد.