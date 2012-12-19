تنها شانس پرسپولیس در پرونده اختلاف با ژوزه/ هوشمندانه عمل نشده!

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اختلافی که بین باشگاه پرسپولیس و مانوئل ژوزه برای فسخ قرارداد با این مربی پرتغالی مطرح شده ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید باشگاه ها در هنگام تنظیم قرارداد با یک مربی خارجی به آخرین ماده‌ای که در قرارداد باید قید شود توجه داشته باشند.

وی در همین خصوص افزود: در آخرین ماده چنین قراردادهایی باید قید شده باشد که در صورت ایجاد اختلاف بین مربی خارجی و باشگاه مربوطه این اختلاف در کجا طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناس حقوقی ورزش ایران تاکید کرد:‌ معمولاً اشتباهی که باشگاه های ایرانی می‌کنند این است که به این ماده آخر توجه نکرده و آن را نمی ‌نویسند و یا قید می‌‌کنند که در صورت ایجاد اختلاف موضوع در کمیته انضباطی فیفا مورد حل و بررسی قرار گیرد.

نصیرزاده تاکید کرد: متاسفانه باشگاه های ایران متوجه نیستند در پرداخت مطالبات طرف قرارداد اگر تعلل کنند طرف مقابل دارای یک دلیل موجه ورزشی برای فسخ یک طرفه قرارداد است.

وی در خصوص قرارداد مانوئل ژوزه با باشگاه پرسپولیس و اختلاف نظرهایی که در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده می‌گوید: قرارداد ژوزه با باشگاه پرسپولیس مبهم است. کاملاً مشخص است که افراد وارد به حقوق بین‌الملل در تنظیم قرارداد وی دخیل نبوده‌اند و مدیرعامل باشگاه به افرادی اعتماد کرده که آنها به خوبی پاسخگوی این اعتماد نبوده‌اند.

وی افزود: باید باشگاه پرسپولیس در تنظیم این قرارداد برای خود حق فسخ قائل می‌شد در حالی که در این خصوص هوشمندانه عمل نشده است. به نظر می‌رسد هر آنچه ژوزه و کارگزار او گفته‌اند در این قرارداد قید شده است.

سرپرست کمیته حقوقی و تدوین قوانین فدراسیون فوتبال تاکید کرد:‌با توجه به مصاحبه اخیر علیپور، دبیر کمیته تخلفات فدراسیون فوتبال، که گفته است باشگاه پرسپولیس با مانوئل ژوزه دو قرارداد با دو مبلغ متفاوت دارد اگر قراردادی که مبلغ آن کمتر است تاریخ آن بعد از قرارداد دیگر باشد ممکن است این موضوع شانسی برای باشگاه پرسپولیس ایجاد کند که فیفا متقاعد شود که این مربی پرتغالی با مبلغ کمتر و قرارداد جدیدتر حاضر به همکاری به باشگاه پرسپولیس شده است.

وی در این خصوص تاکید کرد:‌ چون در علم حقوق اگر دو سند با مشخصات یکسان وجود داشته باشد به طوری که یک سند مقدم و دیگری موخر باشد به طور قطع سند و قراردادی که موخر نوشته شده مورد استناد قرار می‌گیرد.

نصیرزاده تاکید کرد: ‌تا زمانی که متن قرارداد مانوئل ژوزه با باشگاه پرسپولیس از نزدیک مشاهده نشود امکان اظهار نظر روشن و شفاف در این خصوص سخت است.