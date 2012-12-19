  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

در باکو ؛

کنفرانس «دولت و دین: تقویت سعه صدر در جهان در حال تغییر» برگزار می‌شود

کنفرانس «دولت و دین: تقویت سعه صدر در جهان در حال تغییر» برگزار می‌شود

نخستین کنفرانس «دولت و دین: تقویت سعه صدر در جهان در حال تغییر» امروز 29 آذرماه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی قائم مقام مجمع تقریب مذاهب اسلامی به همراه مولوی اسحاق مدنی مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت و نائب رئیس شورای عالی مجمع بنا به دعوت احمد الشاد اسکندراف ریاست کمیته دولتی سازمان‌های جمهوری آذربایجان در این کنفرانس حضور دارند.

مولوی اسحاق مدنی، مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت با شرکت در این کنفرانس پیرامون "اهمیت اعتدال در اندیشه دینی"و حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی قائم مقام مجمع تقریب مذاهب اسلامی درباره "دین و دولت، تقویت تسامح در تغییر جهان" سخنرانی خواهند کرد.

نخستین کنفرانس "دولت و دین: تقویت سعه صدر در جهان در حال تغییر" با هدف گردهم آوردن تصمیم گیرندگان، علمای طراز اول و رهبران دینی سراسر جهان به منظور بحث پیرامون وضعیت روابط کنونی بین دین و دولت با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای از جهان اسلام از 29 آذر تا 1 دی ماه از سوی  کمیته دولتی سازمان‌های مذهبی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1770281

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