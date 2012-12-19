به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در بیشتر فست فودی ها معمولا با صفهای طولانی مواجه می شویم، صفهایی که اغلب ما نمی دانیم سرانجام آن به انواع بیماریها یا پیش زمینه هایی برای بیماری های خطرناک ختم می شود.

چاقی و افزایش فشار خون، کمترین عوارضی است از تناول فست فودها عاید می شود به نحوی که با مقایسه گروه های سنی مختلف در این دهه با دهه گذشته، به خوبی در میابیم که چاقی و اضافه وزن در میان اغلب گروه ها غالب شده است.

به تازگی نیز بسیاری از کارشناسان عوارض و حساسیت های شدید پوستی را به استفاده از فست فودها، غذاهای کنسروی و ... ارتباط داده اند.

کارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه افراد از فست فودها به عنوان تنقل استفاده کنند نه به عنوان یک وعده غذایی اصلی، اظهار داشت: انواع فست فودها در سرخ کردنشان از روغن های اشباع استفاده می شود که بسیار چاق کننده هستند و فردی که به عنوان غذای اصلی از آنها استفاده می کند به افزایش وزن بی دلیل و افزایش کلسترول و عوارض شدید آن مبتلا می شود.

عوارض سرخ شدن نشاسته در روغن؛ ایجاد ماده ای سمی در بدن

علی اکبر کمالی با اشاره به مضرات ادویه های استفاده شده در گوشت های فرآوری شده برای سلامتی بدن عنوان کرد: ادویه های استفاده شده در فست فودها باعث ایجاد حساسیت شدید در بعضی افراد می شوند به عنوان مثال افزودن ادویه های هندی هنگام تهیه فست فوها باعث اسپاسم حنجره در کودکان و افراد بزرگسال می شود.

وی با اشاره به علاقمندی کودکان به غذاهای فست فود تصریح کرد: مصرف سوسیس و کالباس باعث حساسیت شدید پوستی و کهیر در کودک می شود از طرف دیگر ادویه های موجود در این مواد غذایی لوله گوارش کودکان را تحت تاثیر داده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.

بروز ناراحتی های گوارشی و زخم معده ارمغان دیگر فست فودها

کمالی با بیان اینکه بعضی ادویه ها باعث تحریک معده و ناراحتی های گوارشی همچون زخم معده در فرد مصرف کننده می شود، بیان کرد: مصرف فلفل سبز تازه در کنار فست فود هیچ عارضه ای برای معده ندارد در حالی که ادویه هایی که در فرآورده های گوشتی استفاده می شود، بسیار عوارض شدیدی را در پی دارند و سلامت بدن را در معرض خطر قرار می دهند.

کارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پاسخ به اینکه اگر برای سرخ کردن فست فودها از روغن مخصوص استفاده شود آیا باز هم عوارض مصرف روغن ها وجود دارد، افزود: یکی از مضرات فست فودها،‌ سرخ شدن نشاسته در روغن است؛ هر هیدروکربنی که در روغن سرخ شود، ایجاد پلی آکریل می کند که ماده ای بسیار سمی است.

وقتی یک ماده غذایی نشاسته دار را در روغن سرخ می کنیم، زنجیره های نشاسته پشت سر هم قرار می گیرند که ایجاد این رشته ها ترکیبات تازه ای به وجود می آورد که باعث ایجاد یک سری بیماری در بدن می شود.

وی با تاکید بر استفاده از روغن مخصوص سرخ کردن هنگام پخت غذا یا فست فودها افزود: از آنجایی که روغن های سرخ کردنی نیز عوارض را کاهش نمی دهند و باعث بیماری می شوند، بنابراین توصیه می شود افراد از غذاهای آب پز، بخار پز یا تفت داده شده استفاده کنند.

کمالی متذکر شد: وقتی از روغنی که مخصوص سرخ کردن نیست، استفاده می کنیم در ته ماهیتابه یک لایه چربی ایجاد می شود که چسبیده به ظرف و شستن آن بسیار مشکل است؛ این عمل دقیقا در سیستم بدن می افتد و این چربی به همین شکل به جداره رگ ها می چسبد.

مصرف پیتزا از هفته ای سه تا چهار مرتبه به حداقل برسد

این کارشناس با اشاره به پیتزا به عنوان یک نوع فست فود در خصوص جایگاه و ارزش غذایی آن اظهار داشت: با توجه به تهیه پیتزا و استفاده مقدار زیادی طعم دهنده های متنوع اعم از رب گوجه، سس مایونز، کالباس، سوسیس و پنیر پیتزای بسیار چرب، توصیه می شود مصرف این ماده غذایی از هفته ای سه تا چهار مرتبه به حداقل برسد و با سالم سازی مواد غذایی، پیتزایی با حجم کم همراه با میوه ها و سبزیجات استفاده شود و پیتزای حجیم، ‌چرب با پنیر و سس فراوان کاهش یابد.

غذاهای سنتی جایگزین مناسبی برای فست فودها

کمالی با اشاره به جایگزین کردن مواغذایی سالم به جای فست فودها عنوان کرد: افراد می توانند به جای مصرف غذاهای چرب و پر ادویه از موادغذایی سالم و سنتی و یا مخلوطی از میوه ها و سبزی ها، تخمه ها و تنقلات سنتی استفاده کنند.

کارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد مصرف میوه های خشک شده همچون توت، آلو، پسته، انجیر، خرما را مناسب ترین جایگزین فست فودها برشمرد و افزود: این موادغذایی ضمن دارا بودن عوارض کمتر، برخلاف چربی های فست فودها، دارای چربی های بسیار مفیدی هستند که نه تنها باعث بیماری نمی شوند، بلکه ‌چربی بد خون را کاهش داده و باعث افزایش چربی خوب بدن می شوند.

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گزارش: منیره زارع زاده