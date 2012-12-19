  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

حسینی نژاد اعلام کرد:

نفوذ جنگ نرم به خانه ها

نفوذ جنگ نرم به خانه ها

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: امروز دشمن از طریق جنگ فرهنگی و نرم بین خانواده ها نفوذ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با جانباز 70 درصد سید حسین آملی با تاکید برگسترش فرهنگ ایثارو شهادت گفت: امروز دشمن ترفندها و هزینه های خود را برای تسخیر ذهن نوجوانان و جوانان ما به کار می گیرد تا دیگر دانشمندان مانند شهید احمدی روشن تربیت نشوند.

وی تصریح کرد: با وجود همه این تلاش ها دشمن نمی تواند فرزندان ایران اسلامی را از فعالیت های علمی بازدارد.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی با تلاش دانشمندان علمی خود به سمتی پیش می رود که قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کند و این انقلاب مرهون همت این دلاور مردان است.

فرماندار ساری باتاکید بر اینکه امروز دشمن جنگی را آغاز کرده که رهبر معظم انقلاب 10 سال پیش آن هشدار داده بود گفت: جنگ نرم اندیشه و تفکرات ایرانی و اسلامی را نشانه گرفته و به راحتی به خانه های ما نفوذ کرده است.

شهرستان ساری بیش از هزار و 300 شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده است.

کد مطلب 1770287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید