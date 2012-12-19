نفوذ جنگ نرم به خانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با جانباز 70 درصد سید حسین آملی با تاکید برگسترش فرهنگ ایثارو شهادت گفت: امروز دشمن ترفندها و هزینه های خود را برای تسخیر ذهن نوجوانان و جوانان ما به کار می گیرد تا دیگر دانشمندان مانند شهید احمدی روشن تربیت نشوند.

وی تصریح کرد: با وجود همه این تلاش ها دشمن نمی تواند فرزندان ایران اسلامی را از فعالیت های علمی بازدارد.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی با تلاش دانشمندان علمی خود به سمتی پیش می رود که قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کند و این انقلاب مرهون همت این دلاور مردان است.

فرماندار ساری باتاکید بر اینکه امروز دشمن جنگی را آغاز کرده که رهبر معظم انقلاب 10 سال پیش آن هشدار داده بود گفت: جنگ نرم اندیشه و تفکرات ایرانی و اسلامی را نشانه گرفته و به راحتی به خانه های ما نفوذ کرده است.

شهرستان ساری بیش از هزار و 300 شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده است.