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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

خزائلی با مهر مطرح کرد:

طرح احیای گرمابه رضوی در دست اجراست

طرح احیای گرمابه رضوی در دست اجراست

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی قزوین گفت: طرح احیای گرمابه رضوی با کاربری آب درمانی و حجامت صورت می گیرد.

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به ویژگی های عملکردی گرمابه‌ها در مقیاس شهری، معمولا این مکان ها در جوار فضاهای اصلی شهر مانند مسجد جامع، بازار یا میدان‌های اصلی شکل گرفته‌اند.
 
وی افزود: تاکنون 18 گرمابه تاریخی در شهر قزوین به ثبت رسیده است که اغلب آنها در محله‌های تاریخی قرار دارند.
 
این مسئول بیان کرد: گرمابه رضوی واقع در محدوده بازار است و بین مجموعه سعدالسلطنه و مسجد النبی قرار گرفته است، محدوده کالبدی این گرمابه از شمال به سرای بهشتیان، از شرق به راسته وزیر، از غرب به جلو خان مسجد النبی و از جنوب محدود به کوچه ای است که راسته وزیر را به مسجد النبی وصل می‌کند.
 
خزائلی تصریح کرد: با توجه به تعدد فضاهای موجود در گرمابه رضوی، می‌توان آن را از وسیع ترین گرمابه های شهر به شمار آورد، همچنین تنوع فضایی و سبک معماری این گرمابه با دیگر گرمابه های شهر متفاوت بوده و به همین دلیل مورد توجه است.
 
کد مطلب 1770289

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