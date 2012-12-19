طرح احیای گرمابه رضوی در دست اجراست

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به ویژگی های عملکردی گرمابهها در مقیاس شهری، معمولا این مکان ها در جوار فضاهای اصلی شهر مانند مسجد جامع، بازار یا میدانهای اصلی شکل گرفتهاند.
وی افزود: تاکنون 18 گرمابه تاریخی در شهر قزوین به ثبت رسیده است که اغلب آنها در محلههای تاریخی قرار دارند.
این مسئول بیان کرد: گرمابه رضوی واقع در محدوده بازار است و بین مجموعه سعدالسلطنه و مسجد النبی قرار گرفته است، محدوده کالبدی این گرمابه از شمال به سرای بهشتیان، از شرق به راسته وزیر، از غرب به جلو خان مسجد النبی و از جنوب محدود به کوچه ای است که راسته وزیر را به مسجد النبی وصل میکند.
خزائلی تصریح کرد: با توجه به تعدد فضاهای موجود در گرمابه رضوی، میتوان آن را از وسیع ترین گرمابه های شهر به شمار آورد، همچنین تنوع فضایی و سبک معماری این گرمابه با دیگر گرمابه های شهر متفاوت بوده و به همین دلیل مورد توجه است.
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