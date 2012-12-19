نگرانی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی چین/ 2 طرح کارآمد چینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی، در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی چین نوشت: اقدامات محرک و تصویب پروژه های زیربنایی باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد چین در سال 2013 به میزان 8.4 درصد افزایش یابد که این میزان بیش از میزان افزایش یافته سال گذشته یعنی 8.1 درصد است.

به نوشته بی بی سی، کاهش رشد اقتصادی چین در ماههای اخیر باعث شده تا سیاستگذاران به انجام اقدامات مختلفِ محرکی روی بیاورند که از جمله آنها می توان به کاهش نرخ بهره بانکی از ژوئن تاکنون و تایید پروژه های زیربنایی به ارزش بیش از 150 میلیارد دلار اشاره کرد.

بانک مرکزی چین نیز با هدف افزایش وام‎ ها، میزان وجهی را که باید جهت پرداخت دیون خود داشته باشد، در چند ماه گذشته به میزان یک سوم حفظ کند.

همچنین آمده است که تسهیل در شرایط وام دهی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آغاز روند رشد اقتصادی است و نتایج آن به زودی در سال 2013 نمود پیدا می کند.

بر اساس گزارشِ یک سازمان اطلاعاتی آمریکا، تا سال 2030 چین جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان خواهد گرفت.

این گزارش را شورای ملی اطلاعات آمریکا منتشر کرده است و در این گزارش وضعیت سیاسی، اقتصادی، و جمعیتی جهان در سال 2030 پیش بینی شده است. گزارش 166 صفحه ای شورای ملی اطلاعات حاصل چهار سال مطالعه و تحلیل این مرکز بوده است.