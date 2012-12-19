به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب در بوشهر فرصت مناسبی برای دوستداران کتاب است تا با جدیدترین محصولات این عرصه آشنا شوند و بتوانند منابع مورد نیاز خود برای مطالعه را تهیه کنند.

نبود یک مکان مناسب برای برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر بوشهر بوشهر باعث شده تا این نمایشگاه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بوشهر برگزار شود که با توجه به دور بودن این محل از مرکز شهر، شهروندان مشکلاتی را در این زمینه دارند.

قیمت مناسب کتاب‌ها و رضایت خریداران

یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از قیمت‌های کتاب در این نمایشگاه، خاطرنشان ساخت: در حالیکه در سال جاری شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها بودیم انتظار داشتیم شاهد افزایش قیمت کتاب نیز باشیم که اینگونه نبود.

سید حسین هدایت افزود: البته آنگونه که انتظار داشنیم کتاب‌های مورد نیاز خود را در این نمایشگاه پیدا نکردیم و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد افزایش تعداد عناوین کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه باشیم.

وی خواستار ایجاد فضایی بزرگتر و قرار گرفتن محل نمایشگاه در مرکز شهر شد و بیان داشت: امیدواریم در سال‌های آینده شاهد افزایش تعداد ناشران شرکت‌کننده در این نمایشگاه و برگزاری آن در مرکز شهر باشیم تا همه مردم بتوانند بهره بهتر و بیشتری از آن ببرند.

یکی دیگر از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از فاصله زیاد این نمایشگاه تا مرکز شهر انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه این فاصله زیاد باعث شده تا ما برنامه‌ریزی خود را تنها برای یک بار حضور در این نمایشگاه داشته باشیم.

صادق طوسی ادامه داد: این در حالی است که اگر این نمایشگاه در شهر برگزار می‌شد ما می‌توانستیم در چند نوبت به نمایشگاه بیاییم و بهره بیشتری از نمایشگاه ببریم.

وی با تقدیر از تخفیفات ارائه شده در این نمایشگاه، تصریح کرد: تخفیف 40 درصدی را برای خرید در این نمایشگاه داشتیم که کمک خوبی برای ما بود تا بتوانیم کتاب‌های بیشتری را خریداری کنیم.

محل نمایشگاه کتاب باید به مرکز شهر نزدیک شود

استاندار بوشهر نیز با انتقاد از فاصله زیاد این نمایشگاه از مرکز شهر بوشهر بر لزوم نزدیک شدن محل برگزاری نمایشگاه کتاب به مرکز شهر بوشهر تاکید کرد و خواستار اقدامات لازم در این رابطه شد.

فریدون حسنوند با مطلوب توصیف کردن میزان استقبال از این نمایشگاه، اضافه کرد: امسال تسهیلات خرید کتاب برای مردم به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان فراهم شد به همین دلیل استقبال مردم از نمایشگاه مطلوب بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تامین کتاب های مورد نیاز مردم در این نمایشگاه خواستار ارائه کتاب‌های جدید و به روز در این نمایشگاه از سوی ناشران و نویسندگان شد.

استاندار بوشهر با اشاره به تسهیلات مناسب ارائه شده برای خریداران کتاب در این نمایشگاه، اظهار داشت: ارائه بن کتاب در این نمایشگاه نقش ویژه‌ای در کمک به خریدار کتاب دارد و میزان بالای این بن‌ها بیانگر استقبال باشکوه و ویژه مردم بوشهر از این نمایشگاه است.

حسنوند افزود: روزانه بین 25 تا 35 میلیون تومان بن خرید کتاب در اختیار خریداران کتاب قرار می‌گیرد که خود نشان دهنده علاقه مندی مطالعه در استان است.

ارائه 2.5 میلیون جلد کتاب در نمایشگاه کتاب بوشهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز با مطلوب توصیف کردن برگزاری این نمایشگاه، گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب بوشهر با حضور 250 ناشر در 146 غرفه در بوشهر برپا شده است.

سید یونس محمدی با بیان اینکه امشب نمایشگاه به کار خود پایان خواهد داد، گفت: در این نمایشگاه 250 ناشر بیش از 2.5 میلیون جلد کتاب در موضوعات گوناگون به علاقمندان به کتاب عرضه کردند.

وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه کتاب فروخته شد، گفت: امسال خرید کتاب بوشهری‌ها افزایش یافته است به گونه‌ای که تنها در خرید بن کتاب روزانه بین 25 تا 35 میلیون بن کتاب در اختیار خریداران کتاب قرار گرفت.

ارائه 2.5 میلیارد ریال بن کتاب/ تمهیدات مناسب برای ایاب و ذهاب

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مبلغ 2.5 میلیارد ریال بن نقدی کتاب در نمایشگاه کتاب استان بوشهر عرضه شده که بازدیدکنندگان می توانند با مراجعه به باجه بانک صادرات در محل نمایشگاه و همچنین غرفه ها، از 40درصد تخفیف استفاده کنند.

عبدالامیر قاسمی ادامه داد: میزان فروش نمایشگاه کتاب سیر صعودی خوبی دارد و همواره شاهد افزایش تعداد مراجعان به این نمایشگاه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به مسافت چهار کیلومتری محل نمایشگاه از شهر، بیان داشت: تمهیدات مناسبی برای ایاب و ذهاب بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده که از جمله می‌توان به تامین چندین دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداری اشاره کرد.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر آزادسازی نیروهای منتخب را از دیگر برنامه‌های حوزه کاری خود برشمرد و اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه به نحو شایسته و به میزبانی مطلوب به کار خود پایان دهد.

قاسمی افزود: هشتمین نمایشگاه استانی کتاب در بوشهر به دلیل محدودیت اعتبار و ضرورت حضور ناشران در استان‌های دیگر، مراسم اختتامیه رسمی ندارد و با اهدای لوح تقدیر و جوایز در قالب مراسم غیررسمی مراسم تقدیر از ناشران برگزار می‌شود.

وی از همکاری بانک صادرات نیز که در ارائه خدمات بانکی با این اداره کل همکاری داشته و دارند تشکر کرد و خاطرنشان ساخت: در صورت استقبال بازدید کنندگان، امروز این نمایشگاه تا ساعت 22 شب تمدید خواهد شد.

تخفیف 40 درصدی برای خریداران کتاب

مدیر نمایشگاه کتاب استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کتاب دروازه‌ای به سوی جهان گسترده علم و معرفت‌شناسی است، اظهار داشت: هر حرکت فرهنگی مفید در کشور صورت گیرد عادت به مطالعه را در جامعه تثبیت و تقویت می‌کند و در همین راستا هر ساله نمایشگاه کتاب استانی برپا می‌شود.

فریماه بوشهری با اشاره به اینکه این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان‌ علاقمندان به عناوین مختلف کتاب دایر شده است، ابراز کرد: کتاب از گذشته‌های دور یکی از ابزارهای آموزشی بوده است و همیشه توسط بزرگان توصیه شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالعه نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های فرد درحوزه‌های مختلف دارد، افزود: با توجه به وسعت این نمایشگاه و حجم و تراکم کتاب های موجود و تنوع کم نظیر آن ، این ویژگی تمایل بیشتر و ترغیب مطلوب علاقه مندان را به همراه دارد که باعث توسعه و ترویج بهتر و بیشتر کتابخوانی و مطالعه می شود.

مدیر نمایشگاه کتاب بوشهر با بیان اینکه رشد فکری و فرهنگی اقشار مختلف مردم بسترساز توسعه همه‌جانبه می‌شود، افزود: فرهنگ کتابخوانی باید ابتدا در خانواده نهادینه شود خانواده به اعتقاد صاحب‌نظران تعلیم و تربیت نخستین عنصر مهم و زیربنایی در ایجاد عادت به مطالعه است.

وی گفت: عادت به مطالعه امری اکتسابی است والدین می‌توانند با ایجاد انگیزه و تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان خود فرهنگ مطالعه مفید و ارزشمند را به سمت و سوی اجتماع سوق دهند.

بوشهری با بیان اینکه نمایشگاه کتاب همزمان با هفته پژوهش و روز حوزه و دانشگاه برپا شده است، یادآور شد: این نمایشگاه که با همت جمعی ادارات و کارکنان همیشه سخت کوش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران پا شده است با 40درصد تخفیف تا امشب برای بازدید عموم مردم دایر است.