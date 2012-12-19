به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه هفتم آذر ماه دیدارهای هفته دوم رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور برگزار شد، این مسابقات به دلیل رقابتهای بین المللی نوجوانان و جوانان در قزوین و بعد از آن مسابقات فجرکاپ در تهران متوقف شد تا اینکه از فردا و پس از وقفهای 23 روزه با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری خواهد شد.
رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر در حالی وارد هفته سوم میشود که تیم بانک دی با دو پیروزی متوالی در صدر جدول رده بندی قرار داشت. این تیم بدون باخت که علاوه بر برادران عالمیان، واحد مالمیری و شهرام سربخشیان را هم در اختیار دارد، در آغاز دیدارهای این هفته باید به مصاف یکی از چهار تیم 3 امتیازی لیگ برود یعنی نفت سپاهان؛
پینگ پنگ بازان بانک دی برای اینکه رده اول جدول را از دست ندهند به پیروزی در این بازی نیاز دارند و به همان اندازه که حریفشان با کسب امتیاز کامل دیدار روز پنجشنبه میتواند به قرار گرفتن در ردههای بالاتر و و حتی رده دوم امیدوار شود.
البته دیدارهای هفته سوم علاوه بر نفت سپاهان، برای دیگر تیمهایی هم که از نظر تعداد برد، باخت و مجموع امتیاز موقعیتی مشابه این تیم دارند مهم است مانند پتروشیمی نوری بوشهر که فعلا تیم دوم جدول است و برای بقا در این رده باید نماینده همدان را شکست دهد. تیمی که از دو بازی پیش هیچ بردی کسب نکرده است.
آخرین دیدار هفته سوم رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر روز جمعه در بندرامام برگزار میشود. این دیدار که میان دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برگزار میشود هم به نوعی تعیین کننده تیم دوم جدول رده بندی است. پتروشیمی که مدافع عنوان قهرمانی است امسال با ترکیبی متفاوت از همیشه در لیگ برتر شرکت کرده و امیدوار است با پیروزی در این بازی بتواند موقعیتی بهتر در جدول رده بندی کسب کند البته که نباید انگیزههای حریفش را تادیده بگیرد.
به هرحال رقابت دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد تقابل جمعی از بهترین پینگ پنگ بازان کشور است. دیدار پتروشیمی با نفراتی همچون مهران احدی، محمدرضا اخلاق پسند، محمد فرقدانی و محمد علی روئین تن با دانشگاه آزاد که افشین نوروزی، پوریا عمرانی، میدیا لطفا الله نسبی و بهنام رحمت پناه را در اختیار دارد یکی از بهترین و شاید حساس ترین دیدارهای این هفته را رقم خواهد زد.
برنامه دیدارهای هفته سوم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه 30/9/91
* بانک دی تهران - نفت سپاهان (ساعت 9 - آکادمی تنیس روی میز تهران)
* پتروشیمی نوری بوشهر - علی صدر همدان (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز بوشهر)
جمعه 1/10/91
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 17 - سالن اندیشه بندرامام)
جدول رده بندی تیمهای شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور پیش از برگزاری دیدارهای هفته سوم به شرح زیر است:
1- بانک دی (2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)
2- پتروشیمی نوری بوشهر (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- دانشگاه آزاد (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- نفت سپاهان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
5- پتروشیمی بندرامام (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
6- علی صدر همدان (2 باخت، بدون برد، 2 امتیاز)
نظر شما