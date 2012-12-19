به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه هفتم آذر ماه دیدارهای هفته دوم رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور برگزار شد، این مسابقات به دلیل رقابت‎های بین المللی نوجوانان و جوانان در قزوین و بعد از آن مسابقات فجرکاپ در تهران متوقف شد تا اینکه از فردا و پس از وقفه‎ای 23 روزه با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری خواهد شد.

رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر در حالی وارد هفته سوم می‎شود که تیم بانک دی با دو پیروزی متوالی در صدر جدول رده بندی قرار داشت. این تیم بدون باخت که علاوه بر برادران عالمیان، واحد مالمیری و شهرام سربخشیان را هم در اختیار دارد، در آغاز دیدارهای این هفته باید به مصاف یکی از چهار تیم 3 امتیازی لیگ برود یعنی نفت سپاهان؛

پینگ پنگ بازان بانک دی برای اینکه رده اول جدول را از دست ندهند به پیروزی در این بازی نیاز دارند و به همان اندازه که حریف‎شان با کسب امتیاز کامل دیدار روز پنجشنبه می‎تواند به قرار گرفتن در رده‎های بالاتر و و حتی رده دوم امیدوار شود.

البته دیدارهای هفته سوم علاوه بر نفت سپاهان، برای دیگر تیم‎هایی هم که از نظر تعداد برد، باخت و مجموع امتیاز موقعیتی مشابه این تیم دارند مهم است مانند پتروشیمی نوری بوشهر که فعلا تیم دوم جدول است و برای بقا در این رده باید نماینده همدان را شکست دهد. تیمی که از دو بازی پیش هیچ بردی کسب نکرده است.

آخرین دیدار هفته سوم رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر روز جمعه در بندرامام برگزار می‎شود. این دیدار که میان دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برگزار می‎شود هم به نوعی تعیین کننده تیم دوم جدول رده بندی است. پتروشیمی که مدافع عنوان قهرمانی است امسال با ترکیبی متفاوت از همیشه در لیگ برتر شرکت کرده و امیدوار است با پیروزی در این بازی بتواند موقعیتی بهتر در جدول رده بندی کسب کند البته که نباید انگیزه‎های حریفش را تادیده بگیرد.

به هرحال رقابت دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد تقابل جمعی از بهترین پینگ پنگ بازان کشور است. دیدار پتروشیمی با نفراتی همچون مهران احدی، محمدرضا اخلاق پسند، محمد فرقدانی و محمد علی روئین تن با دانشگاه آزاد که افشین نوروزی، پوریا عمرانی، میدیا لطفا الله نسبی و بهنام رحمت پناه را در اختیار دارد یکی از بهترین و شاید حساس ترین دیدارهای این هفته را رقم خواهد زد.

برنامه دیدارهای هفته سوم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 30/9/91

* بانک دی تهران - نفت سپاهان (ساعت 9 - آکادمی تنیس روی میز تهران)

* پتروشیمی نوری بوشهر - علی صدر همدان (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز بوشهر)

جمعه 1/10/91

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 17 - سالن اندیشه بندرامام)

جدول رده بندی تیم‎های شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور پیش از برگزاری دیدارهای هفته سوم به شرح زیر است:

1- بانک دی (2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)

2- پتروشیمی نوری بوشهر (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

4- نفت سپاهان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

5- پتروشیمی بندرامام (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

6- علی صدر همدان (2 باخت، بدون برد، 2 امتیاز)