به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار قصد انتشار مجموعه‌ای از رمان‌ها و مجموعه‌داستان‌هایی را دارد که مخاطبانش خواهند نوشت. این مجموعه قرار است با سرمایه این ناشر منتشر شود. به این ترتیب این ناشر با انتشار پوستری، شرایط شرکت در این طرح را تبیین کرده است.

در فراخوان مذکور یک نشانی اینترنتی و 2 شماره تلفن در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است که می‌توانند با ارسال مشخصات و روزمه خود به ایمیل یا با بیان آن در یک تماس تلفنی، شرایط خود را برای برگزارکنندگان و مسئولان انتشارات بوتیمار توصیف کنند. به این ترتیب و با بررسی شرایط متقاضیان، حداکثر 20 روز پس از برقراری تماس، فرد متقاضی همکاری، در صورت داشتن شرایط لازم، تایید شده و اثرش در قالب این مجموعه به چاپ خواهد رسید.

مسئولان این انتشارات، محدودیتی برای تعداد عناوین مجموعه بیان نکرده‌اند و اولویت اولشان احراز شرایط لازم برای چاپ اثر است. دبیر بخش داستان انتشارات بوتیمار، حسین آتش‌پرور است که فعالیت‌های مذکور زیر نظر وی انجام خواهد شد. در حال حاضر با چند نویسنده مطرح برای انتشار آثارشان در این مجموعه مذاکراتی شده است. قاسم کشکولی، ابوتراب خسروی، سمیه حسینی و محمدرضا گودرزی برخی از نویسندگانی هستند که یا مشغول مذاکره با این ناشر هستند و یا قرارداد چاپ کتابشان را امضا کرده‌اند.

در حال حاضر 4 عنوان کتاب در قالب این مجموعه به ارشاد ارسال شده است و قرار است طبق برنامه‌ها، تا اسفندماه امسال 3 عنوان از آن‌ها به چاپ برسد. همچنین قرار است از اردیبهشت ماه سال آینده و بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، در صورت وجود آثار مورد تایید، هر ماه یک مجموعه داستان و یک رمان توسط این ناشر به بازار نشر عرضه شود.