بازسازی صحنه شهادت سرباز پلیس/ متهم: فقط می خواستم فرار کنم

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 20 روز جمعه ماموران پلیس مشهد هنگام گشت زنی در شهرک های صنعتی حاشیه شهر به سرنشینان یک خودروی سواری مشکوک شده و به راننده دستور ایست دادند.در ادامه راننده توقف کرد و مامور گشت از او مدارک خودرو را خواست.

در حالی که راننده قصد ارائه مدارک خودرو را داشت یکی از سرنشینان خودرو اقدام به فرار کرد. سرباز 19 ساله پلیس هم به تعقیب او پرداخت. متهم فرار وقتی سرباز را در یک قدمی خود دید با چاقو او را هدف قرار داد . یکی از ماموران که شاهد این ماجرا بود سد راه متهم فراری شد اما مرد جنایتکار او را هم از ناحیه پا و دست مجروح کرد. سرانجام با حضور ماموران دیگر در محل متهم فراری و دو همدستش دستگیر شدند. اما سرباز 19 ساله به علت شدت جراحات به شهادت رسید.

با شهادت مامور پلیس پرونده در اختیار قاضی موحدی راد بازپرس ویژه قتل مشهد قرار گرفت. در جریان تحقیقات بازپرس جنایی مشخص شد ، متهمان مقداری مواد مخدر کریستال همراه خود داشته اند . از سوی دیگر ضارب اصلی به نام حامد در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

بررسی های جنایی در این زمینه نشان داد، حامد سال 88 به اتهام سرقت دستگیر و به سه سال زندان محکوم شده بود. او 40 روز قبل از جنایت با تمام شدن دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.

متهمان صبح امروز به محل جنایت منتقل شده و در حضور قاضی موحدی راد و افسر پرونده به تشریح جنایت خود پرداخته و صحنه قتل را بازسازی کردند. ضارب سرباز پلیس در جریان بازسازی صحنه قتل گفت : تازه از زندان آزاد شده بودم و به خاطر همراه داشتن مواد مخدر و سرقت موتورسیکلت نمی خواستم دوباره به زندان بروم. شامگاه حادثه فقط می خواستم فرار کنم اما سرباز پلیس سد راهم بود. به همین خاطر او را با چاقو زدم.

پس از بازسازی صحنه قتل، متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند تا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.



