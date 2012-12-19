کاهش 41 درصدی تصادفات ناوگان تاکسیرانی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود قاسمیان افزود: نظارت و کنترل بر ناوگان حمل و نقل عمومی برای افزایش ایمنی و ارتقا انضباط ترافیکی یکی از مهم ترین برنامه های پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به تعامل خوب سازمان تاکسیرانی در شهرهای استان گفت: در هشت ماهه امسال 484 جلسه آموزشی فرهنگ ترافیک برای کاربران برگزار شد.

قاسمیان افزود: در این کلاس های آموزشی بیش از 12 هزار نفر از رانندگان ناوگان تاکسیرانی توسط افسران و کارشناسان مجرب اداره آموزش و فرهنگ ترافیک تحت آموزش قرار گرفتند.

نمایشگاه آثار حجم و سفال درحوزه هنری



نمایشگاه آثار هنرمند جوان سپیده علیزاده در قالب آثار حجم و سفال به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران، از شنبه دوم دیماه در محل گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران گشایش می یابد.



علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنر های تجسمی حوزه هنری مازندران گفت: این نمایشگاه در راستای حمایت از فعالیت های هنری هنرمندان جوان، با نمایش و فروش آثار این هنرمند فعال در عرصه هنرهای تجسمی برپا شده که شامل 60 اثر سفال ، حجم و نقش برجسته در غالب طرح های کلاسیک و پرتره است.



وی افزود: این نمایشگاه به مدت 5 روز از دوم دیماه همه روزه از ساعت 9 صبح الی 18 عصر در گالری خانه سوره این مرکز برپا است.

اجرای پروژه روشنایی معابر فاز دو شهرک صنعتی بهشهر



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از اجرای پروژه روشنایی معابر فاز دو شهرک صنعتی بهشهر با صرف هزینه 550 میلیون ریالی خبر داد.

عباسعلی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی بهشهر گفت : فاز دو شهرک صنعتی بهشهر در زمینی به مساحت 80 هکتار و با موقعیت بسیار خوب ، دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری است.

مدیرعامل شرکت شهرک هـای صنعتی مازندران اظهـار داشت: نزدیک بودن به بنـدر ویـژه اقتصادی امیرآباد، راه اصلی و فرودگاه مرکز استان، از مزایای ویژه شهرک صنعتی بهشهر برای سرمایه گذاران محسوب می شود.