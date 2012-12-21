محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت در توضیح کم و کیف نمایش این فیلم‌ها در خارج از کشور به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای برگزاری این جشنواره در تعریف سیاستگذاری ها، حضور فیلم‌های جشنواره فیلم مقاومت در کشورهای منطقه مطرح بود. از همین رو با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وارد مذاکره شدیم و در برنامه‌ریزی هایی که انجام دادیم قرار شد بعد از برگزاری جشنواره در کرمان برپایی هفته‌های فیلم در کشورهای مختلف آغاز شود.

برای نمایش فیلم‌های مقاومت در ترکیه بلیت فروخته شد



وی در ادامه افزود: در همین راستا هفته‌های فیلم در مالزی، کنیا، ترکیه و غزه برگزار شد و خوشبختانه با استقبال گسترده از سوی شبکه‌های خارجی مواجه شد. نکته قابل تامل در این رهگذر این بود که نمایش این فیلم‌ها در ترکیه با بلیت فروشی همراه بود و این نکته نشان از اشتیاق دوستان ترک زبان به سینمای ایران به خصوص سینمای دفاع مقدس است.

خزاعی در ادامه صحبت های خود با اشاره به دستاوردهای این جشنواره در کشورهای همسایه گفت: با وجود چنین استقبالی به درستی دیده شد که سینمای ایران نقش مهمی در منطقه دارد و به نوعی گل سرسبد مسائل فرهنگی در میان کشورهای همسایه است. به اعتقاد من نمایش ایثارگری‌ها در میان مخاطبان سینمای ایران و در خارج از کشور در دراز مدت جریان سازی ایجاد می کند.

دبیر جشنواره فیلم مقاومت در ادامه صحبت های خود با اشاره به نمایش ده روزه فیلم های دفاع مقدس در غزه گفت: استقبال از این فیلم ها بسیار دیدنی بود و البته نکته جالب نمایش فیلم در این ده روز، واکنش رسانه‌های رژیم اشغالگر قدس به این فیلم ها بود که نقدهای بسیاری درباره این هفته فیلم مطرح کردند که قرار است مجموع این نقدها به زودی منتشر شود. تحلیلگران اسرائیلی در نقدهای خود معتقد بودند که ایران از نمایش این فیلم ها هدف و استراتژی خاصی را دنبال می کند. البته لازم می دانم متذکر شوم که هدف اصلی از برگزاری این هفته فیلم ها انجام فعالیت های هنری است.

ادامه هفته نمایش فیلم های مقاومت در بوسنی

وی در ادامه با اشاره به تداوم برگزاری هفته نمایش فیلم های دفاع مقدس در کشورهای دیگر گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده بنا داریم که هفته بعد نمایش فیلم های مقاومت در بوسنی و پس از آن در هند و لبنان برگزار شود.

خزاعی در پاسخ به این سئوال که از فیلم های معروف سینمای مقاومت ایران چه فیلم هایی مورد استقبال قرار گرفته اند گفت: اغلب فیلم ها مورد توجه بود اما در این میان فیلم هایی از حبیب الله بهمنی، رافعی نمایش داده شد همچنین فیلم "مزرعه پدری" ساخته رسول ملاقلی پور،"بازمانده" از ساخته های سیف الله داد و همچنین فیلم "قلاده های طلا" اثری از ابوالقاسم طالبی مورد توجه ویژه قرار گرفت.

این مدیر سینمایی در پاسخ به این سئوال که شنیده شده فیلم "بازمانده" که با موضوع مقاومت مردم فلسطین است را مردم این سرزمین پیش از نمایش این هفته فیلم ندیده بودند گفت: متاسفانه همینطور است. بسیاری از فیلم های ارزشمند سینمای ایران که در حوزه مرتبط با جنگ در خاورمیانه از جمله فلسطین است را پس از گذشت سالها هنوز مخاطب های اصلی این فیلم ها ندیده اند.

وی درباره دلایل عدم دیده شدن این فیلم ها گفت: سیاست گذاری کلان درعرصه سینما در گذشته به استقبال از سینمای دفاع مقدس در عرصه بین الملل قائل نبودند. اما حضور جشنواره فیلم مقاومت در کشورهای همسایه گواه بر استقبال از این نوع نگاه فیلمساز به جامعه خویش است.با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم معتقدم در طول تمام این سالها کوتاهی کردیم.

محمد خزاعی در ادامه با اشاره به نگاه مثبت بین المللی به سینمای ایران افزود: سینمای ایران شریف و اخلاقی است و به دلیل نگاه اخلاقی که در فیلم های سینمای ایران وجود دارد این سینما مورد پسند افراد است چرا که انسان براساس فطرت الهی زندگی می کند و دلیل وجود همین فطرت هست که با فیلم های ایرانی به درستی برخورد و از این نوع سینما به عنوان سینمای اخلاقی یاد می کنند.

وی در پایان صحبت های خود با اشاره به نگاه سینمای جهان به واژه "مقاومت" گفت: به اعتقاد من سینمای دنیا امروزه بحث مقاومت را دنبال می کند و فیلمسازان در دنیا به یک همصدایی و همیاری رسیده اند. زمان بیداری نسبت به ظلم و مقاومت در برابر ظالم رسیده بنابراین نوع فیلمسازی در حوزه مقاومت نیز جهان‌شمول شده است.