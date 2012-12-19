  1. جامعه
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

توزیع سه میلیون پاکت شیر در میان دانش آموزان تهرانی

توزیع سه میلیون پاکت شیر در میان دانش آموزان تهرانی

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران از توزیع سه میلیون پاکت شیر در میان دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر تهران خبر داد.

حمیدرضا مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: شیر در مدارس دولتی شهر تهران از زمان توزیع آن یعنی از تاریخ 18 آذر ماه براساس برنامه ریزی و زمان بندی تعیین شده بین دانش آموزان توزیع می شود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تا کنون سه میلیون پاکت شیر استرلیزه و پاستوریزه در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس دولتی توزیع شده است و هیچ خدشه ای به روال توزیع شیر در مدارس کشور وارد نشده است.

به گفته مختارنژاد، تیمی از کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت آموزش و پرورش، نظارت کامل و دقیقی بر نحوه اجرای توزیع شیر در مدارس می کند و هنوز هیچ گزارشی مبنی بر عدم توزیع شیر به ما ارائه نشده است.

کد مطلب 1770308

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