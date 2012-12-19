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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

کریمی در گفتگو با مهر:

چند بازیکن از تیم فوتبال راهیان کرمانشاه جدا می شوند

چند بازیکن از تیم فوتبال راهیان کرمانشاه جدا می شوند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر عامل تیم راهیان کرمانشاه با اشاره به جدائی چند بازیکن از این تیم در نیم فصل رقابتهای لیگ آزادگان، گفت: برای بازیکن هایی که احساس می کردیم نمی توانند به تیم کمکی کنند رضایت نامه صادر کرده ایم و این بازیکنان می توانند نیم فصل دوم به تیم های دیگر ملحق شوند.

سلمان کریمی در  گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نیم فصل قرار است تعدادی بازیکن به تیم راهیان اضافه شوند که با آنان صحبت کردیم و تعدادی نیز هم اکنون با تیم در حال تمرین هستند اما هنوز قراردادی با این بازیکنان امضا نشده است.

وی افزود: این افراد زیر نظر زرینچه سرمربی تیم و دیگر اعضای کادر فنی تمرین می کند و نظر نهایی برای جذب این بازیکنان را کادر فنی خواهد داد و تا چند روز آینده اسامی بازیکنانی که به تیم اضافه خواهند شد اعلام می شود.

کریمی در خصوص پست هایی که در آن ها بازیکن جذب خواهد شد، گفت: در پست های که مهاجم هافبک تهاجمی تیم نیاز به بازیکن دارد و ما امیدواریم با جذب بازیکنان موثر و کار آمد در این پست ها در فاز هجومی تیم بهتر از قبل شود و در نیم فصل دوم عملکرد بهتری در این زمینه ارائه دهیم .

کریمی به قانون نقل و انتقالات رقابت های لیگ آزادگان اشاره داشت و گفت: طبق قانون نمی توانیم بازیکن خارجی جذب کنیم و بازیکنان خارجی تیم ما از قبل در تیم بوده اند.

وی در پایان گفت: بازیکنانی که در حال حاضر زیر نظر کادر فنی مشغول تمرین هستند از بازیکنان داخلی هستند که بعد از نهایی شدن قرارداد اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
 

کد مطلب 1770310

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