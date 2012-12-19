چند بازیکن از تیم فوتبال راهیان کرمانشاه جدا می شوند

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نیم فصل قرار است تعدادی بازیکن به تیم راهیان اضافه شوند که با آنان صحبت کردیم و تعدادی نیز هم اکنون با تیم در حال تمرین هستند اما هنوز قراردادی با این بازیکنان امضا نشده است.

وی افزود: این افراد زیر نظر زرینچه سرمربی تیم و دیگر اعضای کادر فنی تمرین می کند و نظر نهایی برای جذب این بازیکنان را کادر فنی خواهد داد و تا چند روز آینده اسامی بازیکنانی که به تیم اضافه خواهند شد اعلام می شود.

کریمی در خصوص پست هایی که در آن ها بازیکن جذب خواهد شد، گفت: در پست های که مهاجم هافبک تهاجمی تیم نیاز به بازیکن دارد و ما امیدواریم با جذب بازیکنان موثر و کار آمد در این پست ها در فاز هجومی تیم بهتر از قبل شود و در نیم فصل دوم عملکرد بهتری در این زمینه ارائه دهیم .

کریمی به قانون نقل و انتقالات رقابت های لیگ آزادگان اشاره داشت و گفت: طبق قانون نمی توانیم بازیکن خارجی جذب کنیم و بازیکنان خارجی تیم ما از قبل در تیم بوده اند.

وی در پایان گفت: بازیکنانی که در حال حاضر زیر نظر کادر فنی مشغول تمرین هستند از بازیکنان داخلی هستند که بعد از نهایی شدن قرارداد اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.

