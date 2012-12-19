افزایش 6 درصدی طلاق و کاهش 1.7 درصدی ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فشمی در نشست خبری که به مناسبت روز ثبت احوال صبح چهارشنبه برگزار شد افزود: در حال حاضر عملیات آرشیو الکترونیکی 120 میلیون سند هویتی در دست اقدام است که تا کنون 80 درصد اسناد نیز تصویربرداری و اسکن شدند و تا پایان سال نیز این آرشیو تکمیل می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال بیش از 50 نوع اطلاعات جمعیتی را در اختیار برنامه ریزان کشور قرار می‌دهد که در این رابطه 80 دستگاه به این پایگاه در ارتباط هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران از افزایش دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر 45 دفتر در تهران فعال است که قصد داریم تا پایان سال تعداد این دفاتر را به 75 دفتر برسانیم.

به گفته فشمی تا پایان آبان ماه جمعیت استان تهران 12 میلیون و 311 هزار و 212 نفر بوده است که تعداد 121 هزار و 421 واقعه تولد نیز طی 8 ماه سال جاری رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه در هر ساعت 21 نوزاد در استان متولد شده‌اند گفت: تعداد متولدین در هر شبانه روز 494 نفر بوده است که از تعداد کل نوزادان 62 هزار و 782 واقعه مربوط به تولد پسران و 58 هزار و 639 واقعه نیز مربوط دختران بوده است یعنی در مقابل تولد هر 107 ولادت 100 دختر به ثبت رسیده است به طوری که طی این مدت 1.5 درصد رشد موالید داشته‌ایم.

فشمی به آمار مربوط به فوت نیز اشاره کرد و گفت: طی 7 ماه اول سال 333 هزار و 32 واقعه فوت داشته‌ایم که در مقابل فوت 135 مرد 100 زن فوت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه روزانه 135 نفر در تهران فوت کرده‌اند گفت:‌آمار فوتی‌ها در هر ساعت 6 نفر اعلام شده است و همچنین 19 هزار و 64 واقعه فوت مربوط به مردان و 14 هزار و 267 واقعه نیز مربوط به زنان بوده است به طوری که آمار فوتی‌های این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران در خصوص آمار ازدواج نیز گفت: طی مدت جاری 71 هزار و 7 واقعه ازدواج صورت گرفته به طوری که در هر شبانه روز 287 واقعه و در هر ساعت نیز 12 واقعه ازدواج در استان تهران ثبت شده است.

به گفته فشمی بیشترین ازدواج ثبت شده در فاصله سنی 20 تا 24 سال برای زنان و 25 تا 27 سال برای مردان بوده است و همچنین سن ازدواج29 سال و برای زنان نیز 25 سال ثبت شده که این نشان دهنده افزایش سن ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی تاکید کرد:‌ طی هشت ماه اول سال جاری آمار ازدواج 1.7 درصد نسبت به سال گشته کاهش داشته است.

مدیر ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه آمار طلاق نسبت به سال قبل در استان تهران 6 درصد افزایش داشته است، گفت: طی هشت ماه سال جاری 22 هزار و 128 واقعه طلاق به ثبت رسیده که 20 هزار و 897 واقعه مربوط به طلاق در یک تا دو سال اول زندگی مشترک بوده است.

به گفته وی 30 تا 34 سال سن طلاق برای مردان و 25 تا 29 سال نیز بیتشسرنی طلاق‌هایی بوده که برای زنان رخ داده است و در مجموع میانگین سنی طلاق در مردان 36 سال و زنان 32 سال اعلام شده است.

فشمی در مورد فراوانی نام‌های کودکان در هشت ماه اول سال جاری نیز گفت: طی این مدت نام‌های امیرعلی، محمدطاها، امیرحسین، ابوالفضل، علی، امیرعباس، محمد مهدی، محمد، حسین، طاها، امیرمهدی، امیرمحمد، محمد حسین، ماهان و پارسا 15 نام اول پسران بوده است.

به گفته وی نام‌های فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، ریحانه، هستی، سارینا، رها، باران، ستایش، النا، ثنا، زینب، یسنا، هلیا و الینا نیز 15 نام اول دختران بوده است.

فشمی در مورد تغییر نام خانوادگی نیز گفت: طی این مدت در مجموع 9 هزار و 16 مورد تغییر نام خانوادگی داشته‌ایم که 56 مورد با اجازه همسر و 120 مورد نیز با اجازه خانواده و همچنین 6 هزار و 655 مورد نیز حذف پسوند محل و حرفه بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران در مرد تغییر نام نیز گفت: نام‌‌هایی که تبدیل احسن شوند به راحتی در ادارات ثبت احوال تغییر می‌کنند اما برخی از اسامی را باید فقط از طریق دادگاه‌ها تغییر دهند و همچنین براساس اطلاعیه جدید سازمان ثبت احوال هر فردی با هر نامی می تواند نام خود را به محمد و فاطمه در ادارات سازمان ثبت احوال تغییر دهد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ثبت ولادت و فوت به صورت آنلاین در ثبت احوال انجام می‌شود و تا پایان سال نیز ثبت ازدواج و طلاق به همین صورت انجام خواهد شد.

فشمی در مورد ثبت دلایل طلاق نیز گفت: این کار باید از طریق دفاتر ثبت اسناد انجام و به ما ارایه شود.

در این نشست از سند آرشیو الکترونیکی مقام معظم رهبری نیز رونمایی شد.